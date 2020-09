Znojemští chtějí v blízkosti centra města postavit parkovací dům. Vytipovali lokalitu v ulici Pražská na ploše bývalého sídla Městské zeleně.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Nyní město zadalo architektům vypracování skic podoby nového objektu. K dispozici je bude mít do konce roku. „Aktuálně si necháváme od čtyř renomovaných architektonických kanceláří namalovat skici, jak by mohl parkovací dům vypadat a jak by ovlivnil okolní dopravu,“ uvedl znojemský starosta Jan Grois. Tato lokalita se totiž nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Navíc je přímo u hlavního tahu městem. Bývalé sídlo Městské zeleně nechalo město zdemolovat loni a slouží jako provizorní odstavná plocha. Má kapacitu zhruba pro sedmdesát aut.