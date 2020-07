Před pětatřiceti lety bylo chloubou znojemského okresu. Bývalé cvičiště autoškoly v Příměticích nabízelo na téměř jednom hektaru plochy asfaltové sinice, svislé i vodorovné dopravní značení, tehdejší škodovky řídili žáci autoškol řízení svými učiteli pomocí vysílaček.

Od devadesátých let však autocvičiště chátrá. „Ve své době bylo toto cvičiště nadstandardně kvalitní. Je mi šestašedesát a pamatuji si hodně. Kdyby ho znojemská radnice dala do pořádku, určitě bychom to nejen my uvítali. Už kvůli zkouškám uchazečů,“ uvedl majitel jedné ze znojemských autoškol Rostislav Chládek mladší.

Jak dodal, autoškoly musí mít ze zákona vlastní autocvičiště. „To samozřejmě máme. Jak dopadne to přímětické, to je otázka,“ řekl.

Podle odborníka na dopravu Čestmíra Valy by přímětické autocvičiště bylo pro začínající řidiče ideální. „Býval to oplocený pozemek, kde měli žáci naprostý klid. I naprostí začátečníci, kteří drželi řidítka motorky nebo volant v ruce poprvé se tam mohli v klidu soustředit na nácvik základních řidičských dovedností,“ myslí si Vala.

Místostarosta Znojma Jakub Malačka tvrdí, že radnice chce z bývalého autocvičiště udělat dětské dopravní hřiště. „Připravujeme projekt, který má hodnotu asi čtyřicet milionů korun. Na takové dopravní hřiště budeme muset shánět dotaci,“ naznačil Malačka.

Jak dodal, město má také zákonnou povinnost provozovat cvičiště pro zkoušení budoucích řidičů. „Proto připravujeme nové místo nedaleko židovského hřbitova. Tam bude pro potřeby autoškol asfaltová cesta, určitý pás pro trénování budoucích řidičů,“ dodal Malačka.

Podle učitele autoškoly Marka Neuschla by bylo vhodnější, kdyby radnice opravila a upravila stávající autocvičiště. „Bylo by to podle mne levnější, než budovat nějakou novou plochu. Ale budeme rádi, když nám radnice nabídne místo, kde budeme moci jezdit,“ naznačil Neuschl.

Jak podotkl, úřad vybírá nemalé peníze od žadatelů o řidičský průkaz „Žadatel platí městu správní poplatek sedm set korun za zkoušku, která město prakticky nic nestojí. Poměrně značná částka se tak rozpustí v rozpočtu města. Proto bych uvítal, kdyby takto vybrané peníze Znojmo investovalo zpět do dopravy. Jakkoli. Do bezpečnosti nebo zmiňovaného autocvičiště,“ dodal Neuschl.