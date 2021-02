Kritiku i spokojenost mohou obyvatelé Znojma vyjádřit v anketě. Od pondělí spustila tamní radnice k jejich připomínkám anketu s názvem Jak se vám žije ve Znojmě.

Městský úřad - Celý měsíc mohou obyvatelé Znojma hodnotit činnost úředníků, možnosti zapojování se do dění ve městě a další. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Celý měsíc mohou hodnotit činnost úředníků, možnosti zapojování se do dění ve městě a další. „Názory mohou občané sdělit v online dotazníku prostřednictvím mobilního rozhlasu až do do 15. března. Zapojit se mohou jak registrovaní tak i neregistrovaní občané,“ sdělila mluvčí znojemského úřadu Zuzana Pastrňáková s tím, že návrhy na zlepšení se bude zabývat vedení města.