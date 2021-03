Jiří Hrobár, 73 letZdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Co se mi tady líbí? Všechno, jsem tu doma. Jen bych uvítal, kdyby se daly do pořádku rybníky, které tu máme. Jsou zaneřáděné, roste v nich palach a chmýří z palic mi lítá kolem baráku. Chtělo by to vyčistit, v zimě by pak na nich mohly děcka bruslit.