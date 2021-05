Později je nahradilo koupaliště, kam jsme se ještě jako děti chodily koupat dnešní obyvatelé.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkDnes tam mají rybáři ryby. "Rádi bychom v budoucnu lázně obnovili a vzkřísili genia loci, který tam je. Máme vypracovanou i studii, ale zatím se na projekt nevztahují žádné dotace. Rekonstrukce by stála asi 30 milionů korun. Studie počítá například s pódiem, kde by hráli muzikanti a samozřejmě bazénem," přála by si starostka Lenka Hodaňová.

Zašlou noblesu lázní prozrazují i historické fotografie z Damnic, poznáte další místa na snímcích?