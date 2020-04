Představitelé kraje také stanovili maximální ceny. Pohybují se podle kategorií a standardu autobusů od 33,84 do 44,64 korun za kilometr. „Kritériem pro výběr dopravce je z osmdesáti procent nabídková cena, z pětiny pravidla technologických postupů, organizačního a technického zabezpečení provozu,“ přiblížila Brindzáková.

Pokud kraj pro některou oblast dopravce nevybere, musel by soutěž opakovat. Termín pro podání nabídek je 13. května letošního roku. „Nyní studujeme dokumenty. Je to několik set stran materiálu. V jednotlivých skupinách došlo k mnoha přeskupením, oproti tomu, jak je kraj vyhlásil dříve,“ zmínil třeba generální ředitel firmy Bors Břeclav František Zugar. Na podání nabídky je zatím podle něj dost času.

Dopravci je mohou podávat do jednotlivých oblastí, nesoutěží se celý kraj kompletně. Vybrané firmy získají smlouvu do října roku 2030. „Necelých deset let je dlouhá doba. I pokud bychom současnou krizi pociťovali za čtyři roky, toto období smlouva překlene. Je to faktor, který podporuje tuto investici,“ podotkl ekonom Lukáš Kovanda.

Výběr dopravce

oblast: takřka celá jižní Morava kromě Znojemska, celkem 34 oblastí

délka smlouvy: od 1. května 2021 do 30. září 2030

objem peněz: skoro 6 miliard korun