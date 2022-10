CO SE DÁL DOČTETE: Chce se Malačka do vedení města někdy vrátit? V jaké finanční kondici je při jeho odchodu Znojmo? Co by vzkázal svým nástupcům?

Hnutí Naše Znojmo bylo na druhém místě z jedenácti kandidujících subjektů. Nestojí za námi celostátní marketing. Nestojí za námi centrálně řízená kampaň. My jsme si vše dělali sami a skončili druzí, takže já to jako prohru neberu.

Předně bych chtěl pogratulovat vítězi ve volbách, hnutí ANO. Povolební situace je v našem městě dost složitá. Rodící se koalice ANO+SPD+Znojmáci bude mít v zastupitelstvu sice většinu, ale pouze o jeden hlas, tedy nejnižší možný počet. Přijde mi, že to reflektuje i aktuálně bohužel dost rozdělenou českou společnost. Z televize a od různých politiků jsme slyšeli, že se vlastně nejedná o komunální volby, ale že jde o referendum o vládě, což byl a je nesmysl. Myslím si, že i toto tedy mělo vliv na výsledek ve Znojmě, ale těch aspektů je určitě víc a zatím jsem neměl čas si je všechny vyhodnotit. Musím si zpětně projít i já sám, co jsem třeba nedělal dobře a měl dělat lépe.

Jak hodnotíte volební výsledek ve Znojmě? Co se promítlo do neúspěchu vašeho hnutí Naše Znojmo i celé koalice s partnery?

Snažili jsme se hodně investovat. Do centra i městských částí. Konečně se začal dělat průtah Oblekovicemi, opravovaly se kulturní domy. Rekonstrukcí prošla Horní Česká, začala se Vančurova, Horova. Ve školách se investovalo do sociálních zařízení, zateplovalo se, atd. Rozběhli jsme ale i dost projektů do budoucna. Například podepsali memorandum o možnosti výroby paliva z odpadků, abychom zlevnili energie a byli více samostatní. Ze zbývající části areálu pivovaru jsme chtěli spolu se soukromým investorem udělat světové muzeum vína a kultury s expozicí věnované naší rotundě. Za naši práci také hovoří celá řada ocenění, která úřad získal. Třetí místo v ČR za nejpřívětivější úřad, nejlepší v Jihomoravském kraji, ocenění byla celá řada. Za to patří veliké poděkování mým kolegům z úřadu.

Starosta Zbyšek Kaššai rezignoval

V jakém stavu předáváte město, v jaké je finanční kondici?

Nechali jsme zpracovat nezávislý finanční rating, který říká, že město má zdravé hospodaření. Umístilo se na šesté nejlepší pozici z devatenácti možných. Za uplynulé tři roky jsme vytvořili přebytek hospodaření přes 112 miliónů korun. Máme i expertní posudek, že investiční úvěr (na bazén v Louce, pozn. redakce), který si město vzalo, zvládne bez problémů splácet. Takže předáváme město ve zdravé finanční kondici. Pevně věřím, že ve zdravém hospodaření s přebytkovými rozpočty bude nové vedení pokračovat.

Jak vidíte svou práci v opozici? Jaký postoj zaujmete při hlasování o zásadních věcech?

Určitě budeme aktivní a konstruktivní opozicí. Pro dobré návrhy vždy zvedneme ruku. Takové to ‚na truc‘ hlasování proti, jen proto, že jsem v opozici, určitě dělat nebudeme. To není náš styl a městu by to v ničem nepomohlo.

Kam povedou vaše osobní kroky? Vrátíte se k původnímu povolání IT specialisty?

Ano, vrátím se zpátky do IT prostředí a budu standardně chodit do práce, jako před nástupem na radnici.

Vrátíte se někdy na radnici, budete mít zájem pokud tomu bude přát situace?

Někomu to může přijít zvláštní, ale mě práce pro město, a tedy politika, baví. Já ji nikdy nebral jako ‚výtah k funkci‘. Neumím teď říct, co přesně bude za čtyři roky při dalších volbách, ale určitě v nějaké podobě zůstanu činný.

Jak hodnotíte tuto zkušenost práci starosty? Co vám dala, a naopak vzala?

Ta zkušenost možná ani nejde popsat. Je to obrovský závazek, tlak, ale také radost z toho, že můžete město posouvat dál. Kdybych to měl říct s vtipem, tak mi dala navíc také několik kilogramů, které teď budu shazovat. Co ta práce určitě vezme, tak je to čas na rodinu, přátele a koníčky.

Máte nějaký vzkaz pro své nástupce?

Nečeká nás lehká doba. Je potřeba zvládnout hospodaření, protože město nekončí s volebním obdobím. Předáváme radnici se značnými finančními rezervami. Zároveň je potřeba zde být především pro občany a pomáhat jim jak jen to půjde. Tak bych novému vedení přál, aby se jim to podařilo. Aby město vzkvétalo, občané byli spokojení a zároveň si město udrželo dobré hospodaření.