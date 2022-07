Zdroj: Youtube

Stalo se tak jen několik dnů po demonstraci aktivistů, které do Hrabětic přivedla tajně pořízená videa, jež brutální zacházení se zvířaty na jatkách dokazovala.

Majitel, jímž je znojemská společnost Intramo Znojmo, vedená Jiřím Sionem, tak zřejmě učinila pod tlakem aktivistů, podnět k prošetření dal i veterinární ústav. Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček se k incidentu vyjádřil tak, že zacházení se zvířaty a chování personálu zachyceného na videu je v příkrém rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům. „Osoby zachycené na videu se jednoznačně dopustily porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a to zejména způsobem vykládání zvířat z vozidla, manipulací se zvířaty či používáním elektrického pohaněče. Státní veterinární správa proto během dní podá podnět obci s rozšířenou působností na městský úřad Znojmo k zahájení správního řízení s provozovatelem kvůli porušení zákona,“ uvedl po protestu Vorlíček.

I po uzavření provozu budou provozovatelé jatek tak zřejmě čelit trestnímu oznámení z podezření trestného činu týrání zvířat, které na ně podala začátkem června krajská veterinární správa.

Vyjádření majitele jatek se Deníku Rovnost získat nepodařilo. Pouze pracovnice společnosti reagovala na dotaz stručným vyjádřením. „Jatka v Hraběticích jsou definitivně zavřená. Pro více informací nejsem kompetentní osoba,“ sdělila Deníku Rovnost prostřednictvím e-mailu Hana Kubišová.

Záběry pro silné povahy zveřejnili aktivisté i na sociálních sítích. „Zvířata zde při vyhánění z transportních vozů do usmrcovací místnosti jatek musí ze strany zaměstnanců zakoušet sprosté nadávky a ponižování, surové kopání, bití a tahání za uši a ocasy. Zraněná prasata schopná jen pomalé chůze jsou bitím, taháním za uši a probíjením elektrickým pohaněčem nucena rychle vystupovat z vozu. Padají z rampy, nemohoucí jsou tahána lanem za nohu do jateční místnosti. Zraněná kráva je za nohu tahána navijákem do prostoru jatek,“ popsala k záznamům Martina Žabenská, členka spolku Zvířata nejíme, jenž protest organizoval.

Aktivisté požadovali, aby byla činnost těchto jatek ukončena. Zavření jatek nyní považují za první vlaštovku své činnosti, v níž na týrání zvířat upozorňují ostatní. „Na tomto místě zvířatům již nikdo neublíží, k jejich týrání však dochází dnes a denně. Pomohly by kamerové systémy na jatkách, k jejich zavedení mohou zájemci podepisovat petici,“ podělili se o výsledek protestu organizátoři ze Zvířata nejíme na sociálních sítích.