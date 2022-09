Podle současné koalice v čele se starostou Jakubem Malačkou (Naše Znojmo) je tvrdé opatření v podobě „míčové“ vyhlášky jedinou možností nastolení pořádku ve třech městských parcích. Horním, Středním a Dolním. „Preventivní opatření, včetně domluv, dlouhodobě selhávají. Situace se posunula někam, kde ji už mít nechceme. Odrostlí kluci tam řežou do půl kilových kopačáků, které létají na hřiště, kde si hrají nejmenší děti, Situaci musíme řešit. Dokazování přestupku podle stávajících možností by bylo velmi složité,“ argumentoval pro přijetí zákazu Malačka.

Poukázal také na fakt, že po oznámení připravovaného zákazu a jeho medializaci se ve zhruba posledních čtrnácti dnech situace v parcích zklidnila. „Pomohla i osobní setkání starosty s romskými komunitami, na nichž je o připravované vyhlášce informoval,“ poznamenal směrem k zastupitelům Vlastimil Tima (Naše Znojmo), pověřený řízením městské policie.

Řada převážně opozičních zastupitelů se ale naopak se zákazem neztotožnila. Návrh Petry Svedíkové Vávrové (SPD) na odložení a přepracování vyhlášky neprošel. Jiní ji označovali za kontroverzní, agresivní či populistické opatření.

Výrostci se trefovali kopačákem do kočárku, Znojemští chtějí zakázat hry v parku

Poslanec David Štolpa (ANO) ji přirovnal k raketometu na komáry a doporučoval například pořízení více policejních psů a psovodů. „Nejsem příznivce tohoto opatření. Problémové skupiny se přesunou jinam nebo si najdou jinou zábavu,“ prosazoval Štolpa zaměřit se více na preventivní opatření.

Za nesmyslný považoval zákaz také Pavel Nevrkla (Piráti). „Kvůli procentu neslušných lidí chcete zakázat hry všem. Omezíme rekreační funkci parku,“ namítal.

Na funkci okrasného parku do nějž nebezpečné hry nepatří upozornil naopak zastánce vyhlášky Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Podpořil ho v tom zastupitel František Šebela (ČSSD). „Hřišť máme hodně a opravy parků stály nemalé peníze, údržba také. Drahá je obnova trávníků i výsadba květin,“ nabídl další pohled Šebela.

Znojemští odhlasovali zákaz míčových her ve třech parcích

Názory obyvatel Znojma na navrhovanou vyhlášku se různí. Mezi zastánce patří například Tereza Pospíšilová. „Z tohohle mám upřímně radost. S malými dětmi si tam sednout na deku býval docela masakr, člověk musel pořád hlídat odkud to přiletí. Když měla dcera půl roku, zastavila v poslední chvíli kopací míč, který se na ni řítil, ruka sestry. Kdo ví, jak by to dopadlo,“ vzpomněla žena.

Naopak Davidu Grossmannovi, kandidujícímu nově za Piráty vadí, že zákaz se dotkne všech. „Do parku chodím s dětmi denně a myslím, že katastrofický pohled na situaci v nich není pravdivý. Navíc děti vyháníte ale uděláte tam prostor pro psy, kteří park ničí mnohem víc,“ směřoval výtku k zastupitelům.

Po dlouhé diskusi nakonec zastupitelé zákaz míče v parcích většinou hlasů schválili. Schvalování se zdrželo deset členů zastupitelstva, jeden hlasoval proti. V Horním, Středním a Dolním parku začne zákaz platit do patnácti dnů od přijetí vyhlášky.