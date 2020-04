Místostarosta si myslí, že aktuální nouzový stav v zemi stavbu neohrozí. „A to přesto, že stavební firmy používaly zahraniční dělníky třeba z Ukrajiny, ze Slovenska a dalších států. Myslím, že lze více využít české síly. Ohrožení prací neočekávám,“ konstatoval místostarosta.

Firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby vznikla v Brně v roce 1990 jako firma soukromá.

Svoji činnost zahájila pouze s deseti zaměstnanci. „V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost a v současné době zaměstnává více než pět stovek kvalifikovaných kmenových pracovníků,“ informovali představitelé společnosti na svém webu.

Ve Znojmě opravovala v roce 2009 například železniční most nad údolím Dyje, v témže roce postavila most přes potok v Gránickém údolí. Stavbu za jednadvacet milionů korun provedla na přelomu let 2008 a 2009 Firesta za deset měsíců. „Motoristé po jeho otevření začali vůbec poprvé využívat komfort obousměrného provozu mostu ve tvaru oblouku, který je obložený kamenem,“ připomněl tehdejší místostarosta Znojma Jan Blažíček. Zatížitelnost nového mostu je dvaatřicet tun, může na něj vjet i jeden náklad o hmotnosti osmdesát tun. Most nahradil starý, kolmý, kamenný most z roku 1905.

HBH Projekt je zkušeným dodavatelem projektové dokumentace a poskytovatelem kompletního spektra konzultačních služeb při přípravě, zhotovení a údržbě infrastrukturních staveb. Jde o nezávislou českou projektovou a konzultační kancelář se zaměřením na dopravní a inženýrské stavby.