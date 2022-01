Studie navazuje na započatý výzkum před třiceti lety. „Potřebovali bychom do studie CELSPAC obyvatele Znojma narozené v letech 1991 až 92, aby se přihlásili na několik vyšetření do Brna. Odměnou jim bude změření například fyzičky, hladiny hormonů, škodlivin v těle a podobně, vše zdarma. Nejde o komerční projekt, je to vědecká studie,“ informoval mluvčí projektu z Centra pro výzkum toxinů v životním prostředí RECETOX Masarykovy univerzity v Brně Martin Ježek.