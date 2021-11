Sotva si na novinku v Jevišovicích na Znojemsku zvykla například Iveta Bláhová, brzy se bude muset bez bankomatu opět obejít. Koncem roku tam provozovatelé bankomat po pár měsících fungování zase zruší. „Stává se z nás vesnice odříznutá od světa. Co budou dělat lidi, kteří nejezdí do Znojma?“ ptala se obyvatelka, která bankomat využívala.

Nejmenší město jižní Moravy s asi dvanácti sty obyvateli se kvůli vysokým nákladům rozhodlo od smlouvy odstoupit. „Kvůli malému využívání bankomatu na jeho provoz město doplácelo částku skoro sto tisíc korun za rok. Pouhých asi šest set operací měsíčně nestačí, proto bude jeho provoz k poslednímu dni letošního roku ukončen,“ informoval starosta města Pavel Málek.

Před pár měsíci se snažili tamní představitelé radnice vyhovět četným požadavkům obyvatel. „S provozovatelem jsme byli domluveni, že pokud by se uskutečnilo víc, než patnáct set operací, byl by provoz zdarma. Také pod tisíc operací bychom dopláceli malou část, to se ale nenaplnilo,“ zdůvodnil Málek.

Co dýchají lidé na jihu Moravy? V lednu začně velký monitoring ovzduší

Obyvatelé budou muset nyní pro hotovost jezdit například do Znojma. V místě, ale mohou využívat také službu zvanou Cashback v tamním obchodě. Tedy možnost výběru peněz při platbě kartou, kterou někteří prodejci umožňují. „Doba se změnila, lidé si zvykli využívat přímé platby kartou, na tento způsob přešla už řada podnikatelů, kaváren i obchodů. Lidé hotovost už zřejmě tolik nepotřebují,“ zamýšlel se Málek.

Pro mnoho obyvatel na venkově je ale nedostupnost bankomatů v místě velkou komplikací, zvláště v době pandemie koronaviru. „Pracujeme z domu, do města se dostaneme zřídka, výběr se nám cestou značně prodraží,“ krčil rameny pan Jan, který si nepřál zveřejnit celé jméno.

Podle poradce České bankovní asociace pro platební styk a kyberbezpečnost Tomáše Hládka, je důvod s nedostatkem bankomatů v obcích pod pět tisíc obyvatel hlavně ekonomický. „Každý bankomat něco stojí, pohybujeme se minimálně ve statisících korun. Obsluha také něco stojí a je třeba si uvědomit, že peníze uložené v bankomatech nenesou bance žádný zisk,“ poukázal Hládek.

FOTO: Víno VOC Znojmo zazářilo v Chile zlatem, dveře do světa má otevřené

Navzdory doplatku z obecní kasy se naopak rozhodli obnovit bankomat v Hevlíně na Znojemsku, který tam po pouhých čtyřech měsících provozu zdemoloval bombou bankovní lupič. „Na poslední jednání zastupitelů jsme jednohlasně odsouhlasili jeho obnovu. Občané si ho přejí, proto budeme na jeho provoz doplácet sedm a půl tisíce korun měsíčně bez daně,“ potvrdil starosta příhraniční obce Antonín Pichanič.

Lidé si tam budou moci vybírat hotovost od prvního ledna nového roku a to i z rakouských kont. Po roce provozu pak Hevlínští službu vyhodnotí.