Jevišovice mají poprvé betlém. Zdobí prostranství před kostelem

Jevišovice – Advent v Jevišovicích poprvé ozdobí betlém postavený na prostranství před kostelem svatého Josefa. „Je to nápad, který v nás dřímal už několik let a letos jsme se ho rozhodli provést. Postavy jsme vytvořili z drátěných konstrukcí a slámy. Do dalších let zamýšlíme betlém postupně rozšiřovat,“ uvedla místostarostka Renata Auerová.

Prostranství u kostela v Jevišovicích v adventu poprvé ozdobí betlém. | Foto: archiv městského úřadu