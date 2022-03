Podle starosty města Pavla Málka je nulový výsledek elektronického prodeje pro Jevišovice relativně dobrá zpráva. „Opět zkusíme zažádat stát o bezúplatný převod majetku. Kupovat nemovitost za zhruba čtyři a půl milionu, které nyní požaduje, je pro nás nemyslitelné. Odhadujeme, že nutná rekonstrukce by vyšla řádově na deset až patnáct milionů korun,“ počítal Málek.

V budově chybí vodovodní přípojky, ve špatném stavu je kanalizace i střecha. Přesto by Jevišovičtí rádi viděli historickou budovu ve svém vlastnictví. O památky se starají dlouhodobě. „V sýpce by mohly vzniknout byty nebo kulturní centrum, o tom by ale rozhodli zastupitelé společně,“ dodal Pavlík.

Sýpka v Jevišovicích jde do aukce, obhlédli si ji už zájemci

Pokud by obec projevila zájem o bezplatný převod musela by podle úřadu splnit několik podmínek. „Musela by doložit veřejný zájem či účel využití budovy a také finanční krytí na rekonstrukci. V případě bezplatného převodu nelze totiž podle metodik čerpat dotace na rekonstrukci,“ upozornila mluvčí státního majetkového úřadu Michaela Tesařová.

Město by také nemohlo objekt pronajímat třetím osobám nebo využívat ke komerčním účelům. „Možností je dohoda o prodeji,“ dodala Tesařová.

To, že o koupi bývalé sýpky v centru města někdo vážně uvažoval a složil povinnou kauci k dražbě ve výši deseti procent z prodejní ceny necelých čtyři a půl milionu korun, svědčí aktivní elektronická aukce. Bez zájemce by se neuskutečnila. Během dvou dnů trvání aukce však nikdo neučinil ani základní příhoz.