/ROZHOVOR, VIDEO/ Jsou nejmenším městem Znojemska, Jevišovice s pouhými 1150 obyvateli ale uchvátí příchozí křivolakými uličkami, z nichž promlouvá historie. Tu dokazují také dva zámky, pozůstatky hradu z 15. století i muzeum Jevišovicka. Také kvůli přírodě a přehradě se v sezóně počet tamních obyvatel rozroste zhruba o polovinu, když se do tamních 250 chat vrátí lidé z měst. Řada z nich se zapojí i do společenského dění.

Starosta Jevišovic Pavel Málek (na snímku) před starým zámkem | Foto: Deník / Dagmar Sedláčková

Lidem v Jevišovicích nic zásadního k životu nechybí. Uvítali by ale lepší zázemí pro spolky i sál pro kulturní akce. Starosta Pavel Málek ale oceňuje velkou solidaritu lidí v krizi. „Šili jsme roušky u paní Antlové, zapojili se dobrovolníci do roznášení roušek i desinfekce a dalších činností. To oceňuji nejvíc,“ vyzdvihl Málek.