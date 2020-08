„Současná doba nahrává domácímu kutilství a zahradničení. Vybrali jsme lokalitu pro zahrady a připravujeme pozemek pro zájemce. Zatím máme tři zájemce, celkem by v lokalitě Za vodojemem mohlo vzniknout asi šest zahrádek o výměře osm set až tisíc metrů čtverečních,“ uvedl starosta Jevišovic Pavel Málek.

O nájmu by rozhodovalo zastupitelstvo. „Pozemek by byl v nájmu na dobu deset až dvacet let s možností automatického prodloužení. Na zahradě bychom mohli povolit stavbu zahradní chatky,“ dodal Málek. Zájemci se mohou hlásit na tamní radnici.