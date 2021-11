Celkem se v referendu ke stavbě u školy vyjádřilo 321 lidí z necelých osmi set obyvatel. „Referendum je platné, nikoliv však závazné, protože nerozhodla převážná většina hlasujících. Přesto chceme respektovat nevoli některých obyvatel. Vyčkáme na posouzení, zda je možné zbrojnici postavit u nedalekého sportoviště namísto u školy,“ potvrdil starosta obce Petr Slavík.

Představitelé radnice už kvůli tomu požádali o potřebnou změnu územního plánu. „Pokud by byla možná, nechali bychom příští rok vypracovat novou studii požární zbrojnice ve sportovním areálu. Pokud by to možné nebylo, oprášíme původní studii u školy,“ zvažoval Slavík.

Referendum se rozhodli zastupitelé uspořádat na základě nesouhlasu a petice některých obyvatel ze začátku roku, kteří by raději využili zahradu pro potřeby školy. Dalším důvodem byla ochrana duševně nemocných lidí v blízkém rodinném domu.

Tamním hasičům zbrojnice zcela chybí. Výjezdy k požárům a jiným událostem jim komplikuje nevyhovující zázemí rozmístěné v obci na několika místech. „Každé auto máme zaparkované jinde, na dalším je uskladněný materiál. Vůbec nemáme šatny a sociální zázemí. Když vyrážíme k zásahu, zdržuje nás to,“ řekl už dříve Deníku Rovnost Bronislav Lesonický, velitel výjezdové jednotky, jež čítá čtrnáct členů.

O tom, kde nakonec bude zbrojnice stát, se v Jezeřanech – Maršovicích rozhodnou nejdříve za rok. Kvůli administrativním procesům souvisejícím se změnou územního plánu, jeho veřejným projednáváním i zpracováním studie. „Teprve potom můžeme žádat o dotace. Bez nich bychom stavbu nemohli uskutečnit,“ dodal starosta Petr Slavík.

Odhadované náklady se pohybují kolem čtrnácti milionů korun. Přibližně polovinu by mohly pokrýt dotace, zbytek by zaplatila obce z vlastního rozpočtu.