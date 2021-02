Máme plán, máme termín. Chybí pouze jedna drobnost: vakcíny. Představitelé Jihomoravského kraje ve středu uveřejnili vlastní očkovací strategii. Jejím hlavním cílem je podat látku sedmdesáti procentům populace nad patnáct let nejpozději do konce srpna.

Strategie počítá s proočkováním zhruba tři čtvrtě milionu lidí během šesti měsíců. Čili více než jeden a půl milionu dávek. To znamená přes osm tisíc očkování denně. Doposud však tempo činilo průměrně ani ne tisíc lidí denně. Na vině byl ovšem nedostatek vakcín. „Jsme schopní naočkovat i více lidí - až osmnáct tisíc za den. A to nepočítáme ještě firmy, soukromý sektor a neziskovky, které se zapojí taky. Vše se bude odvíjet od dodávek vakcín, které nám v jednotlivých měsících přislíbilo ministerstvo zdravotnictví, “ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Nutno podotknout, že vládní sliby ohledně dodávek očkovací látky zatím příliš optimismu nebudí. Pozastavené jsou dodávky vakcíny od společnosti Moderna. Nižší přísun očkovací látky lze očekávat i od firmy AstraZeneca a problémy s distribucí do jednotlivých krajů provázely i látku od Pfizer/BionTech. Ta je páteřní a tvoří většinu očkování. „Její dodávky by už měly být ustálené,“ doplnil Grolich.

Kde, kdy, jak

Nejvíce lidí se proočkuje ve velkokapacitních centrech. Kromě Brna i ve Znojmě, Břeclavi, Blansku, Kyjově a Hodoníně, kde se očkovací centrum přesunulo ze zimního stadionu do kulturního centra. „Na zimním stadionu se objevily technické problémy, o kterých jsme dříve nevěděli. Nedařilo se třeba vytopení na pokojovou teplotu. Pro kulturní dům hovořila poloha, dostupnost i sociální zázemí,“ sdělil ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.

Ve Vyškově se zatím bude očkovat v prostorách nemocnice.

V centrech v okresních městech se lidem začne vakcína podávat od pondělí. V příštím měsíci se do procesu mají zapojit i praktičtí lékaři, kterých se na jihu Moravy zatím přihlásilo 350. „Koncem týdne by měla dorazit do kraje vakcína AstraZeneca, kterou praktici dostanou. Několik dní ale potrvá distribuce a příprava,“ vysvětlil Grolich.

Stejně tak se 1. března očkovací registrační systém otevře pro pracovníky ve školství a lidi, kteří mají sedmdesát a více let.

Strategie pak kromě velkokapacitních center a praktických lékařů počítá se dvě dalšími pilíři. „Jsou to nemocnice a mobilní týmy a soukromý a neziskový sektor. Pokud přijdou vakcíny, se kterými teď počítáme, stihnout se to dá,“ sdělil krajský koordinátor pro očkování a tvůrce strategie Lukáš Homola.

Kraj rovněž hodlá zahájit vlastní propagační kampaň za jeden milion korun. „Chceme přesvědčit lidi, že očkování má smysl. Zatím to totiž vypadá, že stát žádnou takovou kampaň dělat nehodlá, “ dodal Grolich.

Na vlastní pěst

Kvůli pomalému procesu očkování berou někteří vakcinaci do vlastních rukou. Například důchodci v brněnských Židenicích nad osmdesát let, kteří se v lednu nestihli zaregistrovat do celostátního systému, si o očkování mohou zažádat prostřednictvím židenického Denního centra pro seniory. „Plánujeme dvě kola očkování. První z nich už 25. února od devíti hodin a lékaři naočkují dvaačtyřicet seniorů. Dalších víc než třicet lidí se může přihlásit na očkování 4. března.,” popsal starosta městské části Aleš Mrázek.

Žideničtí důchodci o očkování mohou žádat od středy. Vakcínu jich dostane dvaasedmdesát. Samotné očkování se uskuteční ve Vojenské nemocnici Brno a zájemce tam zdarma přiveze Seniorbus. Bezplatně je pak dopraví také z očkování domů.

Očkování



- V březnu začíná registrace pro lidi od sedmdesáti let a pro pracovníky ve školství.

- V březnu se do procesu mají zapojit i praktičtí lékaři.

- Aplikovat budou vakcíny od společnosti Astra/Zeneca.

- Krajští představitelé chtějí mít proočkováno na konci srpna.

- Pro kolektivní imunitu je potřeba naočkovat 70% populace.