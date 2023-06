Bohatou sklizeň očekává v letošním roce například Jakub Šebesta, majitel sadů Domácí dvůr Krumvíř na Břeclavsku. Tamní třešně dokonce plodí ještě víc než v uplynulé sezóně. „Něco jsme museli probrat, protože by plody byly jinak příliš drobné. Máme několik odrůd, takže se dá říct, že by první mohla začít plodit už za deset, možná dvanáct dní. Zatím nevím přesně, kdy sady otevřu, ale je možné, že to bude už příští víkend,“ pochvaloval si Šebesta.

Původně svou úrodu pravidelně dodával do jednoho ze supermarketů, kvůli nedostatku sil se ale postupně rozhodl zvát do svých sadů zájemce o samosběr třešní. „Cena se liší podle velikosti plodů, pohybovat se letos bude od čtyřicet do padesáti korun za kilo, stejně jako loni. Navíc máme speciální podložku, ze které se třešně lépe sbírají ze země a taky plošinu mezi stromy. Z těch se pak pohodlněji sbírá z horních pater stromů. Lidé tak nemusejí tahat žebříky a riskovat, že by se zranili,“ řekl Deníku pěstitel Jakub Šebesta.

VIDEO: Samosběr jahod u Šakvic. Lidé berou pláštěnky a odvážejí si plné kbelíky

Některým dalším sadařům z jihu Moravy však letošní sezóna zatím zdaleka tolik nedopřává. První letošní sklizeň raných třešní plánovali již tento víkend například v Sadech Machů na Znojemsku, téměř veškerou úrodu ale těsně před premiérovým samosběrem spořádali špačci. „Včera jsem se byl podívat v sadu a nezůstaly v něm skoro žádné rané třešně. Snad budou lepší alespoň pozdější odrůdy, ty by měly rodit srovnatelně jako loni. Ceny necháváme stejné jako minulý rok, nejspíš kolem padesáti až šedesáti korun za kilo třešní,“ reagoval zklamaně majitel sadů Josef Machů.

Ještě hůř popsal dosavadní sezónu Michael Kahoun z farmy U Tří Dubů na Znojemsku. Ačkoliv ve svých sadech pěstují řadu třešňových odrůd, hned dvě rané utrpěly vlivem jarních mrazíků devastující škody. „Odrůda Kordia zmrzla kvůli mrazům z osmdesáti až devadesáti procent, další typ Regina pomrzla zhruba ze tří čtvrtin. S loňským rokem se to tedy nedá srovnat, sklizeň bude pravděpodobně velmi nízká,“ krčil rameny Kahoun. Samosběry na farmě nepořádají, třešně prodávají pouze v předem navážených krabičkách.

Právě v důsledku nedostatku třešní proto majitelé firmy ovoce letos nejspíše zdraží. Uvědomují si ale, že změna ceny nemůže být razantní, protože by řadu zájemců odlákala. „Zdražení bude muset přijít, byť nikterak razantní. Zatím přesně nevíme, za kolik budeme kilo třešní prodávat, ale kdybychom je nacenili na osmdesát korun za kilo, všem by se akorát protočily panenky. Navíc má spousta lidí třešní například na zahrádce, takže bychom šli proti sobě. O víc jak dvacet procent to asi nebude,“ podotkl sadař Kahoun.

Samosběry jahod začínají. Lidé mohou vyrazit do polí v Božicích. Výrazně ušetří

Kromě vlastního sbírání v jihomoravských sadech si oblíbené šťavnaté třešně nakoupí zájemci už v příštích týdnech také na trzích nebo u jiných malých prodejců. Na samosběry ale přesto někteří nadšenci nedají dopustit. „Chystáme se s celou rodinou, jezdíme každý rok. Je to levnější, než třešně kupovat v obchodě a hýbeme se u toho, takže nám manuální práce nakonec ani nevadí. Je to pro nás vždy výlet na celý den, pomáhají i děti,“ prozradil třeba Stanislav Zaremba z Brněnska.

Na rozdíl od uplynulého roku nemuseli letos pěstitelé bojovat s nálety mšic, které loni ovocné stromy obsypaly v hojném počtu. Důvodem se tenkrát stalo teplé a velmi suché jaro. „Velmi tomu pomohlo tehdejší jarní počasí, které bylo extrémně suché a i pro vývoj mšic ideálně teplé. Za této kombinace nastaly vhodné podmínky pro intenzivní rozvoj kolonií některých druhů,“ vysvětlil tehdy Tomáš Nečas z Ústavu ovocnictví při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

Sklizeň třešní na jihu Moravy