Hejtman Jan Grolich a lídři dalších zastoupených stran Jiří Crha, František Lukl a Marek Sovka jako první ve středu dopoledne svými podpisy strvrdili novou koaliční dohodu. „Navazujeme na spolupráci z minulého volebního období," konstatoval Grolich.

V nové jihomoravské koalici oproti skončenému volebnímu období chybí pouze ve volbách neúspěšní Piráti. Nové vedení kraje zároveň oznámilo poslední díl skládačky rady Jihomoravského kraje. Radním pro oblast majetku bude lidovec František Hasoň, který zastupuje koalici Spolu.

Lidovci mají kromě hejtmana v radě také dva náměstky a jednoho radního. Občanští demokraté získali v radě post prvního náměstka a také tři radní. Starostové pro jižní Moravu mají dvě místa, konkrétně náměstka a radního. Zastoupení v radě bude mít v podobě jednoho náměstka také TOP 09.

Programové prohlášení jako dokument budou zástupci nové koalice teprve zpracovávat, ale staronový hejtman Grolich už oznámil některé priority. Například v dopravě. „Jednoznačně chceme dál podporovat investice do dopravy jako byly doteď. Chceme pořídit nové vlaky na Vlárskou dráhu a na tratě, kde dosud chybí. To pravděpodobně nebude možné splnit do čtyř let, ale už se v té době budou vlaky vyrábět," řekl Grolich.

V oblasti sociálních věcí se chce nová koalice zaměřit na modernizaci domovů důchodců a navýšení kapacity v těchto pobytových službách. „Ve zdravotnictví musíme zajistit stabilitu, dostupnost v regionu, aby zároveň nemocnice zůstaly v majetku kraje," podotkl Grolich.

O personálním složení komisí a výborů budou zástupci koalice průběžně informovat. Jasno zatím také není o tom, kteří členové rady budou ve svých funkcích uvolnění a kteří nikoliv. „Ještě to nemáme u některých lidí dořešené. Jakmile to budeme mít, oznámíme to," reagoval hejtman na dotaz Deníku.