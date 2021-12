Hala s obdelníkovým půdorysem vyjde na pětačtyřicet milionů korun. Vyšší část stavby zahrne třeba mycí box pro spodní, ruční a vysokotlaké mytí vozů. „Garáže i autoservis umožní provádění oprav většího rozsahu ve vlastní režii, a tím urychlí návrat vozidel do provozu. Bude to benefit jak pro naše zaměstnance, tak pro pacienty,“ zhodnotila ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Z pětaosmdesáti procent pokryjí výstavbu zdroje z Evropské unie, deset procent zajistí kraj a pět procent státní rozpočet. „Servisní dílna je navržená pro diagnostiku vozidel a odstraňování zjištěných závad, dále na provádění provozní údržby vozidel. Pro tento účel bude dílna vybavena diagnostickým zařízením, včetně diagnostiky podvozku, osvětlení a autozvedáky. Všechna pracoviště budou v dosahu odsávacího systému výfukových zplodin,“ popsal podrobnosti krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

Rodiče chtěli mít z Tamary učitelku. Teď ale v Brně vaří pivo

Druhá část servisu zahrne zázemí pro personál, prostor pro přezouvání pneumatik, sklad autodílů nebo strojovnu. Zvětšení prostorové kapacity skladů umožní umístění regálů na pojízdných kolejnicích. „Naši záchranáři odvádějí neskutečnou práci. Aby mohli zachraňovat životy, potřebují mít vybavení a sanitky v perfektním stavu. Proto vznikne odborný servis, který se bude o vozidla starat,“ shrnul jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Současně předal pamětní medaile záchranářům za pomoc při červnovém ničivém tornádu na jihu Moravy. Dvanáct medailí převzala ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová, jednu stříbrnou věnoval Grolich také jí. „Na místě to bylo peklo. A mezi prvními přijeli do postižených obcí záchranáři. Díky jejich neskutečnému nasazení a profesionálním výkonům bylo obětí jen šest. Zachránili spoustu lidí. Chci za to znovu poděkovat,“ doplnil Grolich.