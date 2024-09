Poslední srpnové úterý dotlouklo srdce bývalého šéfredaktora Rovnosti Jiřího Cmundy Roupce. Narodil se 13. ledna 1947 v Moravských Budějovicích, brzy se odstěhoval s rodiči do Znojma, kde prožil polovinu života. Měl zde řadu přátel. O svém životě informoval příznivce na svých webových stránkách.

Novinařině se intenzivně věnoval více než třicet let a snaha po profesním růstu ho přivedla do Brna, kam se i s rodinou přestěhoval. Byl v redakci novin skoro vším, od redaktora okresního týdeníku Znojemsko až po šéfredaktora tehdejší Rovnosti, kde působil dvanáct let. Poslední roky pracoval jako šéfreportér. Skončil roku 2001. S prací reportéra korespondovala i jeho záliba v cestování.

Před odchodem do důchodu působil jako novinář na volné noze. Spolupracoval s několika tituly, včetně regionálních novin Znojemsko a Znojemský týden. Vydával internetový týdeník Rojnost, v němž komentoval dění ve Znojmě.

Hrál ve znojemské country kapele Rafters, později přejmenované na Voraře. Působil i jako písničkář a vydal „elpíčko“ s názvem Cmunda.

Do novinářského nebe odešel ve věku sedmasedmdesáti let. Podle informací Deníku se poslední rozloučení koná v úzkém rodinném kruhu.