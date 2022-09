Jízdárnu chtějí Znojemští zvelebit. Za 100 milionů korun. Víme, co tam bude

Další krok k zvelebení Louckého kláštera, tentokrát je mířený na rekonstrukci někdejší jízdárny. V budoucnu by do ní mohlo zasednout například ke koncertům až osm set lidí. „Máme stavební povolení, projektovou dokumentaci i smlouvy s dvanácti partnery, kteří by chtěli v jízdárně pořádat více než dvě stovky akcí ročně,“ potvrdil starosta Znojma Jakub Malačka.

Jízdárna u Louckého kláštera sloužila vojákům, Znojemští ji chtějí přestavět na kulturní multifunkční centrum. | Foto: Se souhlasem Města Znojmo