Suchý a teplý březen má podle odborníků skončit díky očekávanému charakteru počasí s větším poklesem teplot a nárůstem množství srážek. Například v Mikulově spadlo od začátku roku pouze šestnáct milimetrů, tedy pouhá třetina toho, co loni za stejnou dobu. „Za třináct let, co chodívám do vinohradu, jsem nezažil, aby se mi jen prášilo od bot. Kde jsou ty časy, kdy na každé botě byly tři kila bláta,“ krčil rameny vinař Jan Sup.