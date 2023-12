Ve středu Brna na jaře začne dlouho očekávaná stavba Janáčkova kulturního centra . „Všichni máme zájem na tom, aby stavba započala. Nyní pokračuje výběrové řízení na zhotovitele. Ke konci ledna bychom měli znát cenové nabídky od čtyř uchazečů, kteří prošli kvalifikačními kritérii," přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Nový koncertní sál by mohl být hotový v roce 2027. Předpokládané náklady budou asi 2,4 miliardy korun.

Nové koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů i moderními a úspornými technologiemi. Novinkou má být rekreační bazén, vnitřní tobogan nebo třeba wellness. Rekonstrukce je v plánu mezi prvním zářím následujícího roku a prvním červnem 2025. „Pro mnoho Břeclavanů je to důležité místo. Prožil jsem tam v dětství každé léto. Když už ho máme, musíme se o něj starat. Bohužel, dneska je drahé skoro všechno a bez nákladných investic se neobejdeme. Jsem tedy pro rekonstrukci," řekl například Roman Figura.

Oprava a modernizace čeká od příštího roku tornádem zničené S-centrum v Hodoníně. Vznikne úplně nové zařízení pro důchodce s vyšším komfortem pro sto dvacet klientů. Nabídne pokoje pro penzisty s vysokou mírou podpory, pro odlehčovací službu i přizpůsobené pro paliativní péči. „Jakmile získáme stavební povolení, neprodleně uděláme výběrové řízení. Věříme, že začneme v prvních měsících roku 2024," nastínil krajský radní pro investice Vladimír Šmerda. Pro letošní rok kraj vyčlenil dvě stě milionů korun, celkové náklady půjdou k půl miliardě.

Stavba nové základny letecké záchranné služby s certifikovaným heliportem a hangárem pro vrtulníky začne v brněnských Tuřanech. „Nyní fungujeme v dočasných prostorách. Jak umístění, tak vybavení není vyhovující," řekla Deníku mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Podle Šmerdy vedení Jihomoravského kraje vypíše v lednu soutěž na stavbu v režimu Design and build. „Budeme soutěžit dodavatele stavby včetně projektu a včetně stavebního povolení, který dodavatel bude vyřizovat," poznamenal Šmerda. Stavba by mohla začít na konci letošního roku. Náklady budou sto čtyřicet milionů korun včetně stavebního povolení a projektování.

Začne stavba domu s pečovatelskou službou

V brněnské městské části Tuřany začne stavba domu s pečovatelskou službou, mateřskou školou a rodinným bydlením. Na investici se bude podílet město Brno a soukromý investor. „Magistrát postaví dům s pečovatelskou službou se čtyřiaosmdesáti byty pro důchodce a mateřskou školu. První odhady investice ukazují zhruba na částku 450 milionů korun bez daně," uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Soukromý investor postaví bytový dům s osmasedmdesáti byty.

Pět velkých investic na jihu Moravy, které v roce 2024 začnou vznikat, a pět, které budou hotové. Pro zvětšení infografiku rozklikněte.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Jediný svého druhu v České republice bude nový dětský hospic Dům pro Julii v areálu Kociánky v Brně. Poskytne lůžkovou odlehčovací pobytovou službu, bude také pokračovat v terénní službě a vzniknout má i denní stacionář. „Hotovo by mělo být v dubnu. Náklady jsou sto šedesát milionů bez daně," zmínil Poňuchálek.

Stále pokračuje rekonstrukce radniční věže ve Znojmě. Je více poškozená, než se původně zdálo. Stavbaři už opravovali krov a vyměňovali střešní krytinu. Podle mnohých odborníků je věž možná nejstarším známým dokladem tohoto typu památky vůbec. Podle posledních zpráv ze znojemské radnice má být rekonstrukce dokončená v příštím roce. „Přesný termín si ale nikdo vzhledem k její náročnosti netroufá nyní odhadnout,“ sdělila místostarostka Bohumila Beranová.

V letošním roce pak vjedou poprvé řidiči do nového parkovacího domu v brněnské Šumavské ulici. Uvnitř budovy vznikne přes čtyři sta míst pro auta, dalších dvě stě bude na venkovní ploše. „Dokončení bude o dva měsíce posunuto zhruba na srpen příštího roku kvůli záležitostem souvisejícím s elektromobilitou," podotkla Zdeňka Obalilová z tiskového oddělené brněnského magistrátu. Celkové náklady dosahují bezmála tři stovky milionů korun.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Následující rok na podzim má být hotová také první věž parkovacího domu v Adamově, kde zaparkuje sto dvacet aut. Náklady jsou čtyřiaosmdesát milionů korun. Zda začne i stavba druhé věže s podobnou kapacitou, se vedení města teprve rozhodne.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Slavnostního otevření se dočká v březnu zámecká zahrada v Lysicích na Blanensku. Skončí tak její velká rekonstrukce za sto osmdesát milionů korun. Turisticky atraktivní lokalita dostává podobu z konce devatenáctého století. Přibudou i moderní technologie v podobě zavlažování a vzduchotechniky v tamním zahradnictví.

„Díky dobovým fotografiím a dalším materiálům, které se podařilo dochovat, se bude zahrada co nejvíce blížit původní podobě. Věřím, že to do Lysic přiláká ještě více turistů,“ sdělila při slavnostním zahájení prací před dvěma lety generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.