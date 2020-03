ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Zároveň jsou od sobotní šesté hodiny ranní uzavřeny všechny hospody, herny a kasina. Zákaz platí do 24. března šesté hodiny ranní. „Vidíme za současné situace jako příliš velké riziko shromažďování lidí ve velkých obchodních centrech a v restauracích. V žádném případě však nechceme omezit prodej potravin, léků, drogerie nebo pohonných hmot a dalších nejnutnějších potřeb. Obyvatelé se nemusí obávat, zásobování potravin totiž zůstává bez omezení, skutečně není nutné vykupovat obchody,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Pivo nebo oběd si od soboty turisté nedají ani v lednické restauraci U Tlustých na Břeclavsku. Podle provozního Petra Hýbla zatím zrušili desítky rezervací. „Je to plošné nařízení s dopadem na všechny. Respektujeme ho. Je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Obvoláváme zákazníky a do 24. března rušíme veškeré rezervace. Naprostá většina lidí to chápe a nemá s tím problém. Zatím má nařízení trvat deset dní. Nikdo ale v tuto chvíli nevím, jestli to nebude déle," řekl Hýbl.

Pro zaměstnance se budou v podniku snažit vymyslet náhradní práci. „Zřejmě budou sanitární dny, kdy restauraci komplet vyčistíme od shora dolů," uzavřel provozní.

V brněnském hypermarketu Albert v Tkalcovské ulici nově vyhlášené omezení připomíná přilepené nařízení vlády u vstupu. Několik zákazníků ho podrobně studovalo.

V samotné prodejně se ráno žádná panika nekonala. Nákupy odpovídaly zásobování na víkend, v provozu bylo pět pokladen, u kterých se tvořily dlouhé fronty až mezi regály se zbožím. Mezi zákazníky byl jen jeden s rouškou a další s respirátorem, z personálu se nikdo nijak nechránil.

Je to správná krok, říká prodavač kol

Cedule s oznámením, že je z důvodu bezpečnostního opatření vlády zavřeno, visela v sobotu ráno například na blanenské prodejně s koly, lyžemi a sportovním vybavením Zdeňka Nováka. Ta sídlí ve Svitavské ulici v centru města. „Podle mého je to od vlády správný krok. Situace je taková, že nic jiného nejde dělat. Doufám, že se vše zklidní a lidé si uvědomí, že je to opravdu vážné. Uskromní se a budou táhnout za jeden provaz. Zdraví je přece na prvním místě. Samozřejmě to postihne všechny, ale věřím, že to nebude trvat extrémně dlouho a vše se zase brzy vrátí do normálu," uvedl obchodník.

Používejte jednorázové rukavice

V Albertu v brněnské Cornovově ulici zase upozorňovalo nakupující na obezřetnost v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem hlášení tamního rozhlasu. „V oddělení pečiva prosím používejte jednorázové rukavice,“ zmínil hlas z reproduktoru.

V prodejně bylo v sobotu před devátou hodinou ráno dostatečné množství potravin, regály nebyly prázdné.

Šestý nakažený koronavirem v kraji se přidal ke čtyřem obyvatelům Brna a jednomu z Blanenska. „Jedná se o tři ženy a dva muže. Všechny případy jsou u dospělých osob, jsou izolovány a v dobrém klinickém stavu,“ uvedla v pátek Renata Ciupek z krajské hygienické stanice. Dohromady už je v České republice 150 infikovaných tímto virem.

V karanténě bylo v pátek na jihu Moravy devětadvacet lidí.

Podrobnosti o šestém nakaženém v Jihomoravském kraji a dopadech vládního nařízení zjišťujeme.