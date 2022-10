Filmový a divadelní herec Josef Somr, rodák z Vracova na Hodonínsku, zemřel v neděli ve věku 88 let. Své poslední dny trávil v sanatoriu Na Pleši. „Znal ho snad každý, my jsme měli tu možnost setkat se s ním před čtyřmi lety v Lechovicích, kde v tamním kostele přednášel na kulturní akci báseň psanou prózou Zahrada Mariánská od Juliuse Zeyera. Byl to oddaný křesťan, katolík a mariánský ctitel. Po představení jsme se setkali v sakristii a chvíli si povídali na náboženské téma. Udělal si čas na každého, s každým promluvil. Bylo to vstřícné a příjemné setkání,“ vzpomíná Marek Venuta.