Co je nejvíc náročné na přípravě profesionálního ohňostroje?

Nejnáročnější je asi vymyslet a poté poskládat samotný design ohňostroje. Aby efekty ladily s hudbou a působily co nejlépe ve správný moment v konkrétní pasáži. Vše se musí pečlivě elektronicky naprogramovat do softwaru v počítači. Je třeba počítat i s náhradním řešením pro případ, že zamýšlený efekt se neodpálí kvůli závadě.

Je znojemský ohňostroj něčím technicky specifický?

Speciálně pro Znojmo jsem vymyslel vysokozdvižné odpalovací plošiny pro nižší efekty, aby byly vidět i přes pódium, které je na Masarykově náměstí. Samotné odpálení se totiž děje jeho spodní části ze země.

Jak je to s bezpečnostními opatřeními?

Samotná odpalovací plocha je zajištěná proti vstupu, a to i po celou dobu přípravy. Tu provádím s povinnou přilbou na hlavě. Během odpalu už jsem ale jeden z diváků, jen sedím u počítače a sleduji vše zpovzdálí. V pohotovosti jsou také záchranné složky včetně hasičů. Znojemský ohňostroj spadá do méně rizikové, druhé až třetí kategorie. Není potřeba souhlas Báňského úřadu jako u čtvrté vyšší kategorie ohňostrojů.

Používáte pyrotechniku vlastní výroby nebo ji nakupujete?

Vlastní výroba se nevyplatí, nemá smysl a ani legislativně to není snadné. Chemické látky jsou u nás drahé. Monopol na výrobu má Čína, kde vynalezli střelný prach a je tam největší tradice pyrotechnických oslav. Zhruba pětadevadesát procent dovozu pyrotechniky je právě odtud, nakupuji ale také některé efekty ze Španělska či Itálie.

Jak jste se k ohňostrojům dostal? Vystudoval jste na VUT v Brně daňové poradenství. To je úplně jiný obor…

Zajímavostí je, že se věnuji hlavně vinohradnictví a zabývám se pěstováním sazenic révy vinné. K ohňostrojům jsem se dostal přes děti, přesněji pořádání akcí pro ně. Po revoluci jsem začal nakupovat pyrotechniku v Brně a vozil ji i kamarádům. Jednou jsem nakoupil i efekty, které vyžadovaly i zkoušky a průkaz odpalovače ohňostrojů. To mě přimělo si ho pořídit a začal jsem se tím zabývat profesionálně. Inspiraci jsem čerpal na Ignis Brunensis, nakoupil jsem technologie na odpal a další vybavení. Pod značkou Pyromagie to dělám už čtyřiadvacet let.

Spolupracujete i s Hudebním festivalem Znojmo, jak do toho zapadá práce pyrotechnika?

Světelné či kouřové efekty jsou součástí hudebních děl zcela běžné. Mohou to být jiskry šlehající z tlamy draka, které jsem vyráběl na Vivaldiho operu v Louckém klášteře. S nadsázkou o sobě také tvrdím, že jsem snad jediný dělostřelec, který hrál se symfonickým orchestrem. To když Moravská Filharmonie Olomouc hrála ve Znojmě Čajkovského Overuturu 1812. Potřebovali přesně do rytmu vystřelit asi osm ran z děl. Dostal jsem noty a odpočítával vedle Louckého kláštera takty, zatímco filharmonici hráli uvnitř. Dirigent byl spokojený, že jsem řídil pyrotechnickou palbu přesně.

Znáte noty?

Hudba je mou další zálibou, mám rád jakýkoliv žánr, vážnou hudbu nevyjímaje. Jsem také kytarista amatér. Hudba provází ohňostrůjce neustále, mít přehled a znalosti je výhoda.

Co byste poradil amatérským odpalovačům pyrotechniky? Jak se mají zachovat, aby aby se vyvarovali zraněním?

Aby nepodceňovali návod a přečetli si ho. A postupovali podle něho. Důležité je pevně zajistit stabilitu pyrotechniky, aby se při odpalu nepřevrátila a místo do výšky nestřílela do lidí, na domy a podobně. Rakety na špejli je bezpečnější vsunout do upevněné trubky namísto do prázdné láhve, ta se může snadno převrhnout. Kompaktní soubory, krabice je nutné zajistit kameny nebo cihlami. Dobrým řešením je i připevnění na paletu či dřevo, třeba izolepou. A žádoucí je střílet jen na volném prostranství. Ne v blízkosti domů, aut na parkovišti, v blízkosti stromů či mezi lidmi. Aby nedošlo ke škodám či zraněním.

Co dělat, když rachejtle nevystřelí? Je bezpečné se k ní přibližovat?

Zásada číslo jedna je, se k ní nepřibližovat po dobu několika minut. Střelný prach může být vlhký od nevhodného skladování, i přesto stále prodýchává. Může vystřelit později. Nebezpečný je také způsob kontroly. Instinktivně se lidé dívají na pyrotechniku shora. Hlavu by ale nad ni neměli naklánět nikdy, dívat se musí z boku. K pyrotechnice je třeba mít respekt. Nikoliv však strach, ten může způsobit naopak víc zmatků.