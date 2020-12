Tu vyvolaly říjnové senátní volby, v nichž Grois neuspěl. Opoziční zastupitelé mu vyčítali ostrou předvolební kampaň založenou na uprchlících a výsledky senátních voleb považovali za referendum obyvatel. Požadovali jeho odstoupení, o němž jednali i s koaličním ANO. To však na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva od svého záměru ustoupilo a návrh na odvolání Groise neprošel.

ANO tím však vyvolalo další vlnu nedůvěry. Jak u opozice, tak koaličních partnerů, podvedeni se cítí všichni. „Na posledním zastupitelstvu 7. prosince jsem ustál pokus o odvolání a strhla se doslova mela. Zjistilo se, že ANO i přes dohodu s námi (ČSSD a ODS) nijak oficiálně nevypovědělo podpisy pod prohlášením sedmnácti zastupitelů. Na povrch začaly vyplouvat další informace, že samo ANO jako náš koaliční partner organizovalo sběr podpisů zastupitelů požadující mé odvolání, a že ANO začalo jednat s opozicí o tom, že nás i přesto, že jsme vyhráli volby, obejdou a vytvoří novou koalici,“ vynesl na povrch starosta Grois.

Vyjádření ANO se v úterý Deníku Rovnost zjistit nepodařilo, bezprostředně po zastupitelstvu však za členy reagoval Jan Blaha prohlášením, že opozici o své změně plánu informovali. „Při vědomí vlastní politické odpovědnosti jsme opozici už 2. listopadu průkazně informovali, že další vyjednávání o našem požadavku, aby současný starosta odstoupil z funkce, povedeme už jenom v rámci koalice,“ uvedl Blaha.

Zareagoval státnicky

Odstoupení starosty požadovali mimo jiné členové znojemského KDU-ČSL, kteří mají v zastupitelstvu dva hlasy. Zhodnocení krize starostou je překvapilo. „Prohlášení je vyvážené, na krizi zareagoval Jan Grois tak jak má, řekl bych i státnicky,“ ocenil za znojemské KDU-ČSL Pavel Jajtner.

Předpokládá, že je v komunálních volbách vítězná ČSSD vyzve na jednání. „Jsme připraveni jednat.

Kontury pro sestavení nové funkční koalice máme jasné. Nechceme spolupracovat s KSČM a SPD, jinak jsme připraveni se dohodnout se všemi,“ má jasno Jajtner.

Podle Jiřího Kacetla z opozičního PRO ZNOJMO se bude vzhledem k poměrům hlasů funkční koalice hledat složitě. „Je třeba najít stabilní většinu alespoň sedmnácti hlasů a přitom reflektovat výsledky komunálních voleb. V nastupujícím období krize, ale musíme občanům ukázat, že dokážeme pracovat konstruktivně,“ má jasno Kacetl.

Politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně ale zvažuje, zda je Groisova motivace a nabídka upřímná. „Může se jednat o strategický krok. Jeho dosavadní působení ve Znojmě je provázeno kritikou, která se vyostřila senátní kampaní. Město čeká těžká doba, a to včetně rozpočtu, s kterým budou všichni bojovat. Grois by odešel ve chvíli, kdy je dobře a jeho nástupce to bude mít těžké. Může to být strategické vyklizení pozice pro další politickou kariéru,“ myslí si politolog.