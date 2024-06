Znojmo chce rozšířit řady strážníků městské policie. Pomoci má náborová kampaň nazvaná Staň se strážníkem. Budoucí kolegy lákají samotní znojemští strážníci. Přiblíží, proč se k městské policii přidali a co pro ně tato práce znamená. Úspěšní uchazeči mohou počítat s náborovým příspěvkem ve výši sedmdesát tisíc korun.

Kampaň, která láká zájemco do řad Městské policie Znojmo, odstartovala v pondělí 10. června. | Foto: Město Znojmo

Město hodlá posílit práci v terénu a zaměřit se na problémové lokality. Ve Znojmě pomáhají od dubna i asistenti prevence kriminality.

„Bezpečnost občanů a udržování veřejného pořádku je pro nás dlouhodobá priorita. To je hlavní důvod, proč chceme posílit sbor našich strážníků. Současně chceme, aby se více pohybovali v terénu. Také chceme zajistit intenzivnější dohled nad některými lokalitami,“ vyjmenovala důvody starostka Znojma Ivana Solařová.

Podobné důvody vedly radnici k přijetí tří asistentů prevence kriminality. „Jejich úkolem je předcházet páchání přestupků nebo trestných činů. Asistenti mají jiné pravomoci než strážníci, ale výrazně pomohou strážníkům v terénu a rozvážou jim ruce pro jinou práci,“ dodala starostka.

Asistenty prevence kriminality mohou lidé potkávat zejména v centru města od dubna tohoto roku.

Aktuální náborová kampaň má za cíl přiblížit lidem práci strážníků. „Je to důležitá a odpovědná práce, rozhodně to vůbec není o pokutách, jak někteří tvrdí. Strážníci odevzdávají každý den neskutečné množství fyzické a psychické energie ve prospěch ostatních,“ vzkázala starostka Solařová.

V kampani se představují dva muži a dvě ženy. Každý z nich prozradí, co ho přivedlo k městské policii a co pro ně tato práce znamená. „Chceme tím inspirovat zájemce o tuto práci. Současně chceme ukázat, že naši strážníci jsou lidé jako my ostatní, a že se jich nemusíme bát na cokoli zeptat a obrátit se na ně o pomoc,“ zakončila Solařová.

Kampaň začala v pondělí 10. června. „Podrobnosti najdou zájemci o práci u Městské policie Znojmo na webu www.stansestraznikem.cz. Úspěšní uchazeči se mohou těšit na náborový příspěvek ve výši sedmdesát tisíc korun a další benefity,“ upozornil mluvčí města Pavel Kovařík.