Hluboko do země teď ukládají Litobratřičtí snad nejvíce peněz v historii budování v obci. Po desetiletích příprav a právních brzd se pustili do budování kanalizace a čistírny odpadních vod za celkem sto osm milionů korun. „Kolaudovat chceme na konci listopadu,“ potvrdil starosta obce Milan Kadlečík.

V Litobratřicích na Znojemsku dokončí kanalizaci a čistírnu odpadních vod na podzim, stát bude přes sto milionů korun. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Litobratřičtí chtěli kanalizaci stavět už před necelými dvaceti lety. Doplatili ale na nesrovnalosti, které vyvstaly kolem hospodaření spolku Zapálaví, který jim měl s budováním kanalizace paradoxně pomoci. Nyní patří mezi poslední obce v republice, které ji teprve dokončují. „Původně jsme chtěli kanalizaci budovat už v roce 2002, kdy jsme se sloučili kvůli záměru s Troskotovicemi a Vlasaticemi. Vznikl tam problém s nesrovnalostmi v majetku, který si přehazovali právníci několik let. Do vyřešení jsme nemohli nic dělat, až teď. Svazek obcí Zapálaví jsme nakonec rozpustili a dali jsme se do budování kanalizace každý sólo,“ řekl Kadlečík.