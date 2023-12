Větší šanci na včasné zachycení onemocnění prostaty budou mít pacienti ve znojemské nemocnici. Od ledna tam totiž spustí Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty. Díky právě získanému osvědčení zde budou provádět potřebné biopsie.

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů. „Ročně onemocní tímto nádorem okolo osmi tisíc mužů, což je téměř třikrát více než před přibližně dvaceti lety. Ročně umírá na tento nádor přibližně patnáct mužů a v současné době žije v české populaci více než sedmdesát tisíc mužů s historií tohoto onemocnění,“ upozornila mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

Jak doplnila, v současné době není v České republice zaveden systematický program časné detekce karcinomu prostaty. Cílem pilotního programu je využít jednoduchý, levný a dostupný marker – PSA, který lze použít pro rozhodnutí o dalším došetření, případně biopsii.

To pomůže eliminovat přechod karcinomu do rozvinutého stadia. „Prognóza pacienta závisí na včasné diagnóze, protože lokalizované onemocnění lze radikálně léčit. Proto jsme pořídili speciální ultrazvuk pro Urologické oddělení, díky kterému mohli naši urologové letos na jaře zavést nejmodernější metodu pro zachycení zhoubných nádorů prostaty – fúzní punkční biopsii prostaty. Včasné odhalení karcinomu prostaty byl také důvod, proč jsme se do pilotního programu přihlásili “ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nemocnice Znojmo je ve zpracovaní odebraných vzorků soběstačná. Vzorky PSA z krve jsou zpracovány na Oddělení klinické biochemie. Vzorky z biopsie zpracovává Patologicko-anatomické oddělení.

Znojemská nemocnice požádala v září letošního roku Ministerstvo zdravotnictví o vydání osvědčení pro zařazení do projektu a po splnění všech stanovených kritérií bylo Urologickému oddělení osvědčení vydáno 27. prosince.

Nový program má snížit počet úmrtí na karcinom prostaty. „Česká republika je jednou z prvních zemí, kde je tento screening rakoviny prostaty zaveden plošně. V Jihomoravském kraji bylo osvědčení v tuto chvíli uděleno pouze dvěma fakultním nemocnicím, MOÚ a jednomu soukromému zdravotnickému zařízení,“ upřesnila Veselá.