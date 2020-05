Celou loď rozebral a dal do pořádku. „Po opravách vážila asi sto šedesát kilo. To je na Vauriena hodně. Aktuálně je spodní hmotnostní hranice třiasedmdesát kilo. Moji kluci jezdí na dřevěné lodi třídy Vaurien, kterou jim postavil kamarád na Slovensku. Jsem rád, že je to taky chytlo. Jezdí Český i Moravský pohár, zúčastňujeme se i Česko-Slovenského poháru a kluci jsou v něm celkem úspěšní. Jednou byli myslím i druzí. Já závodím také, ale jde mi hlavně o to, že se svezu,“ svěřuje se Vacula.