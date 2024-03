Problémy se stezkami nejsou podle kritiků ale žádnou novinkou. Cesty v Karolininých sadech se podle nich řeší už delší dobu.

Opravit je nechalo minulého vedení radnice. „Samotný projekt ale nebyl dobrý. Musely se změnit toky vody, svedly se dolů po svahu a splavují tak mlatový povrch. Podle mého názoru je potřeba něco udělat s erozí, napravit sklon cest nebo odvádět vodu jinak, lépe odvodnit a stabilizovat svahy,“ vysvětlil člen Okrašlovacího spolku Otto Bouda.

Podle něj se nabízí hned několik možností, jak cesty napravit. „Jedno z řešení by bylo dát na cesty jiný povrch, vydláždit je nebo tam umístit plastové zatravňovací rošty. Ty by cestu udržely a nerozplavovala by se. Další možností je obrátit se na někoho, kdo se tímto problémem zabývá, aby navrhl jiné vhodné řešení. Základem je údržba, mlatové cesty nejsou na tyto svahy vhodné a musí se pravidelně zpevňovat,“ dodal.