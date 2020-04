Roman Růžička z Citonic projíždí mnohdy i několikrát denně nepřehlednou křižovatku mezi příměstskou částí Kasárna a Znojmem. Vždy, když se k ní blíží, je velmi ostražitý. „Je to zrádná křižovatka. Nepřehledná ze tří směrů. Ročně se na ní stane několik dopravních nehod, před lety tam při jedné z nich zemřeli dva lidi. Když se k ní blížím, v autě musí být naprostý klid a dávám si velký pozor na celou dopravní situaci, abych v bezpečí projel,“ svěřil se Růžička.

Ředitelství silnici a dálnic po letech příprav letos slibuje namísto stávající křižovatky kruhový objezd . „Nyní jsme v konečné fázi přípravy. Předpokladem zahájení je zajištění stavebního povolení ještě na jaře a v létě výběr zhotovitele. Zahájení stavebních prací je předpokládáno v září 2020 s dobou určenou pro výstavbu v délce dva měsíce,“ sdělila mluvčí státních silničářů Nina Ledvinová. Jak zdůraznila, vlastní zahájení prací je podmíněné dokončením majetkoprávní přípravy. „V současnosti stále evidujeme případy, kde nejsme s vlastníky potřebných pozemků ve shodě,“ upozornila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Křižovatky mezi Znojmem a Lechovicemi

Státní správci silnic připravují i úpravy dvou křižovatek na silnici mezi Znojmem a Lechovicemi. Vedení Práčí i sousedních obcí tlačí na státní úředníky, aby křižovatky zásadně změnili. „Ředitelství silnic a dálnic žádáme o to, aby křižovatka u Bantic byla mimoúrovňová. Další, tedy odbočka k Práčím, by měla zůstat po úpravách zachovaná. Současný návrh silničářů totiž počítá s jejím zrušením. To zásadně odmítáme,“ řekl Deníku Rovnost starosta Práčí Zdeněk Dvořák. Dodal, že nyní neví, jak vše nakonec dopadne.

Podle šéfa brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy se má bantická křižovatka změnit při stavbě, tedy opravě části silnice první střídy číslo 53 mezi Lechovicemi a Znojmem už letos. „Po již fungujícím obchvatu Lechovic chystáme stavbu na dalších třech úsecích silnice I/53. Zatím nejdále je právě úsek z Lechovic do Znojma,“ řekl už dřív Fiala s tím, že mimoúrovňová křižovatka kvůli nedostatku peněz rozhodně nebude. Patrně tam vznikne jen kruhák.