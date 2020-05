Někteří Znojemští měření zpochybňují, jiní kritizují, další souhlasí. „Přes Kasárna projede podle Ředitelství silnic a dálnic přibližně 12 500 vozidel denně. Za pět dní je to 62 500. To znamená, že 0,8 procenta řidičů udělalo přestupek. To už nevypadá tak hrozně, že? zamyslel se například Tomáš Pfeffer.

Argumentuje, že jasná většina řidičů jezdí předpisově. „Troufnu si odhadnout, že tolerance mohla být do pěti kilometrů nad limit. Podle normálního rozdělení valná většina z nich mohla mít naměřenou rychlost do šedesáti kilometrů za hodinu. To na silnici první třídy, na rovném úseku, kde každý pozdě brzdí a brzy akceleruje, pro mě není nic překvapivého,“ dodal muž.

Znojemský místostarosta na to reagoval. „Kdybychom šli za kýmkoli do Kasáren a řekli mu, sice vám tudy za den projede asi sto aut o dost rychleji, než by mělo, ale buďte v klidu, je to hrozně nízký procento, co myslíte, že by nám odpověděl? A k toleranci. Domluvili jsme se, že to zveřejňovat nebudeme,“ sdělil Malačka.

Do diskuze na Facebooku se zapojil také Pavel Nedvěd. „Je to docela šokující číslo. Ovšem ruku na srdce: Kdo brzdí z kopce? I já tam projel několikrát a v půlce kopce jsem zjistil, že jedu šedesátkou. Ale pravidla se musí dodržovat,“ napsal.