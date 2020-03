Kamery a další potřebné zařízení pro úsekové měření instalovali včera pracovníci specializované firmy v příměstské části Znojma Kasárnách.

Pracovníci specializované firmy instalují kameru v příměstské části Znojma v Kasárnách. Foto: FB Jakuba Malačky | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

„Blížíme se do finále. Firma umisťuje kamery, softwarovou část už máme hotovou. Než se systém za chvíli spustí, budeme veřejnost informovat. Skutečně nám totiž nejde o pokuty, ale o zklidnění dopravy, na což si místní oprávněně stěžují. Potvrdilo nám to i kontrolní měření,“ sdělil místostarosta Znojma Jakub Malačka. Časem by mělo úsekové měření fungovat i v Načaraticích a ve znojemské Evropské ulici. Jde o silnice první třídy, rovné, kde auta jezdí rychleji.