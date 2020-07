Výjimkou bohužel nejsou ani řidiči, kteří obcí projeli i stovkou. V období od 6. května do 5. června překročilo rychlost cca 72 vozidel denně, v období od 6. června do 5. července zhruba 101 vozidel denně.

A jak systém funguje? Kamera v obci auto zaměří na začátku a na konci obce a spočítá jeho průměrnou rychlost v daném úseku. Pracuje se tedy s rychlostí průměrnou. Přestupky řeší odbor dopravy znojemského městského úřadu. Dle naměřené rychlosti se výše pokuty pohybuje mezi 500 až 2 500 korun. „A protože nám jde především o bezpečnost, opravdu prosíme všechny řidiče, aby byli ohleduplní a dali nohu z plynu,“ dodal Grois.

Úsekové měření připravují také představitelé nedalekých Kuchařovic. Mnoho řidičů trasu přes obec využívá pro cestu mezi Jihlavou a Brnem. Včetně těžkých kamionů. „Čekali jsme na to, jak bude fungovat úsekové měření, které nechalo Znojmo nainstalovat v Kasárnách. Představitelé znojemské radnice už mají první zkušenosti a proto jsme přistoupili k nainstalování kamer k tomuto systému,“ uvedla první dáma Kuchařovic Marcela Mašejová.

Jak dodala, jedná nyní s příslušnými úředníky Znojma o další spolupráci. „Jak s ředitelem městské policie, tak například s vedoucím odboru dopravy. Další jednání s představiteli Znojma nás ještě čekají,“ nastínila před měsícem Mašejová.

Někteří lidé jsou k úsekovému měření skeptičtí, jiní mu naopak fandí. „Je potřeba kamery dát na více míst, neboť řidiči si pletou například Pražskou ulici ve Znojmě za závodní dráhu,“ myslí si například Dáša Vacková.

Část lidí si myslí, že takové měření nemá význam. „Je to nesmysl. Koho ohrozíte, když na výjezdu z města nebo vesnice pojedete šedesátku? Nikoho. Jsou daleko horší přestupky. Třeba nebezpečné předjíždění, alkohol, telefonování. Ale ty nikdo netrestá. Zejména to nebezpečné předjíždění, které je vůbec nejhorší. Tam nestačí jen namontovat radar a v poklidu čekat, až přijdou fotečky, abychom mohli rozdat pokuty. Na plnění obecní kasy je radar dobrý, na zvýšení bezpečnosti provozu ne. Raději bych viděl policejní hlídky na nepřehledných horizontech, jak za nebezpečné předjíždění rovnou berou řidičáky. Ale to už dá práci a tolik to nevydělá. Radar na výjezdu z obce je buzerace,“ reagoval na úsekové měření na sociální síti například Jan Vařacha.