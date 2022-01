Deníku Rovnost to potvrdil znojemský zastupitel, propagátor historických replik kašen ve městě a také předseda výboru pro územní plánování a rozvoj Jiří Kacetl. „Kameník i instalatér onemocněli na konci roku covidem, museli jsme proto dokončení kašny posunout na leden, kdy by měla být stavba předána. Nyní je třeba dokončit ještě instalatérské práce,“ upřesnil Kacetl.

Kvůli zimnímu počasí, ale pravděpodobně kašnu zaplní voda až na jaře. To nevadí Josefu Fialovi, který kolem chodívá na procházky. „Pořád si říkám, kdy už ji konečně dokončí, vypadá to slibně. Do jara to snad vydržím,“ těší se obyvatel Znojma.

Repliku kašny na Mikulášském náměstí v blízkosti stejnojmenného kostela, který je dominantou města se rozhodli Znojemští obnovit díky dochované historické fotografii. Nechali podle ní zpracovat detailní projektovou dokumentaci.

Historické kašny ze Znojma

Kdysi dtálo v historickém centru Znojma celkem jedenáct kašen. „Bývaly zdrojem pitné vody. Před více než sto lety je ale tehdejší představitelé obětovali pokroku a nahradili je litinovými pumpami. Ty už ale také zmizely. Některé z kašen chceme obnovit,“ přiblížil už dříve Kacetl.