Nynější situace má mít souvislost i s novým vedením nemocnice. Ve funkci ředitele vystřídal od března Miroslav Kavka Martina Pavlíka. Kavka už dříve nemocnici šestnáct let vedl a jako lékař tam působí třiačtyřicet let. Ve výběrovém řízení byl jediným kandidátem.

Opoziční zastupitel Milan Vojta uvedl, že nemocnici několikrát navštívil a s tamními zaměstnanci mluvil. „Není to výmysl. Mám několik příkladů. Neberme to na lehkou váhu. Lidé se bojí hovořit. Je s nimi jednáno, jak by nemělo. Nechci jmenovat někoho konkrétně," sdělil Vojta.

Ve Znojmě chybí zubaři. Na registraci lidé čekají i rok a půl

Hejtman Jan Grolich na jednání zastupitelstva poznamenal, že k údajné špatné situaci v nemocnici dostal pouze jeden anonymní e-mail. „Chtěl jsem nabídnout termín jednání ve Znojmě. Na tento e-mail dlouho nikdo nereagoval. Reakce přišla až o měsíc později. Je velice těžké to řešit, když se nemám s kým se potkat. Opravdu nevím, co dalšího mám dělat," řekl Grolich.