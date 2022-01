Po skončení práce obdrží muži žijící na ulici stravenku. Neobvyklý projekt rozjíždí dnes znojemská radnice s charitou poprvé. „Říkal jsem jim to už před třemi roky, když napadl sníh. Chtěli jsme ho odklízet, ale řekli nám, že to nejde jen tak,“ stojí o práci asi padesátiletý Žák. Dnes spal první noc v azylovém domě, jinak už léta nocuje na ulici nebo na matraci pod mostem.

Znojemští se na způsobu unikátní brigády bezdomovců domluvili už dříve. „Schválili jsme charitě dvacet tisíc korun na nákup stravenek. A lidé bez domova budou mít možnost si je úklidem vysloužit,“ informoval už dříve starosta Znojma Jakub Malačka.

Od té doby uběhly asi dva měsíce, dřívější brigádu ale zhatil covid. „Onemocnělo nám několik lidí, kteří musí práci koordinovat, proto nastoupili dobrovolníci na úklid až dnes,“ vysvětluje ředitel Charity Znojmo Evžen Adámek.

Vedoucí charitní záchranné sítě Karel Dvořák už rozděluje práci. „Uděláme rojnici a pozor na stříkačky, ty do rukou neberte ani v rukavicích,“ upozorňuje.

Oslovil kolem deseti lidí bez domova, zdá se za za chvíli přijdou všichni. „Kde seš ty atrapo, včera ses před azylákem dušoval, že tady budeš v deset,“ vítá vousatý muž mezi sbíráním odpadků v křoví dalšího příchozího.

Napoprvé se podle Dvořáka sešlo docela dost lidí. „Řeknou si to mezi sebou a příště jich přijde určitě i víc. Chceme je zatím přes zimu zaměstnávat jedenkrát týdně. Později se domluvíme s pracovníky technických služeb, aby nám vytipovali další místa k úklidu,“ plánuje Dvořák z charity.

Pracuje stejně jako jeho svěřenci. Ví ale, že osmihodinovou šichtu napoprvé nevydrží. Cílem je ale naučit je pracovním návykům, kterým si mohou zajistit jídlo sami.

Podle Adámka je výhodou, že za stravenky si neobvyklí brigádníci nemohou koupit alkohol. „Nakoupí si potraviny nebo hotové jídlo,“ nepochybuje.

To má také v plánu i muž, kterého ostatní oslovují Pavel. „Dneska polívku nedostaneme, tak si ji koupím sám, nebo horký čaj, uvidíme,“ těší se.

Jiní berou brigádu jako protislužbu charitě. „Dávají nám polívku, tak proč bychom zase jednou nepomohli my,“ dává najevo vstřícnost muž v hnědé bundě, smýkající za sebou už téměř plný igelitový pytel s odpadky.

Jiný vytahuje na jejich zavázání vlastnoručně připravené špagáty. „Je pro nás těžké sehnat práci, dělával jsem v zemědělství to je ale jen na sezónu. Pak mi jiní nezaplatili mzdu ani zdravotní a sociální pojištění. A už to valilo. Pravda je, že největší můj problém je ale chlast. Umím zabrat, ale pak se to zase nějak pokazí,“ přiznává svůj problém Radek Žák.