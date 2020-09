2. Co považujete za nejpalčivější problém Znojemska a jak ho chcete pomoci řešit?

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

5. Máte nějaké životní krédo?

Kováčik: chci poctivě dělat, co je třeba

Zabojovat o křeslo senátora se už podruhé pokusí komunistický poslanec a předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. V roce 2000 neúspěšně kandidoval do horní komory parlamentu za senátní obvod č. 53 – Třebíč. V 1. kole získal téměř 25 % hlasů, ale ve 2. kole ho porazil a senátorem se stal lidovec Pavel Janata. Do poslanecké sněmovny jej voliči poprvé poslali v roce 1996. Angažoval se i v místní politice. V roce 2006 se dostal do zastupitelstva Hrotovic.

1. Senát je pojistkou demokracie a já bych chtěl svým působením dokázat, aby se více věnoval problémům občanů a jednotlivých regionů. Politika by neměla být pouhým politikařením. S novými lidmi může dojít ke změně.

2. Znojemsko bylo kdysi potravinářským, zemědělským, chovatelským a pěstitelským regionem. Chtěl bych dosáhnout opětovného návratu do této oblasti, jejího rozšíření a vytvoření zpracovatelského průmyslu.

3. Chtěl bych působit ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

4. Práci Senátu se zcela podřídím a žádným dalším aktivitám se nebudu

věnovat. Rodina toto moje rozhodnutí podporuje.

5. Slušně pozdrav, slušně poděkuj a poctivě udělej, co je třeba.

Šalomonová: Naše společnost je nemocná

Za SPD Tomia Okamury kandiduje do Senátu šestašedesátiletá znojemská zastupitelka Růžena Šalomonová.

1. Naše společnost je nemocná. Stejně jako občanům ani mně se nelíbí naše politická scéna. Lidé mají problémy, které zavinil stát a jeho nedokonalé zákony nebo nedbalá práce zákonodárců. To je potřeba napravit. A proto potřebujeme v senátu osobnosti s vlastním názorem, které se nebojí hájit zájmy druhých.

2. Za největší problém považuji špatnou dopravní obslužnost. Je ostudou všech polistopadových politiků, že máme lepší dopravní spojení do Vídně než do vlastního hlavního města, a to jak po silnici, tak po železnici. Kvůli tomu k nám nepřichází investoři a chybí nabídka nových, lépe placených pracovních míst. Pokud se neumíme na ministerstvu dopravy pořádně ozvat, není důvod něco řešit.

3. Pracovat bych chtěla ve výboru pro vzdělávání, případně pro sociální politiku.

4. Pozici ředitelky bych mohla předat někomu jinému. Zastupitelkou bych zůstala, zachovat kontakt se Znojmem je pro mě důležité.

5. Co tě nezabije, to tě posílí! V poslední době se mi zdá výstižnější „Když žiješ poctivě, nedej na slova zlých lidí.“

Držím se Zátopkova kréda, říká Beranová

Sedmačtyřicetiletá podnikatelka ze Znojma Bohumila Beranová má za sebou zkušenosti z krajského zastupitelstva. Působila jako krajská radní pro kulturu. Nyní se jako nezávislá kandidátka uchází o post senátorky za volební obvod číslo 54, tedy Znojmo.

1. V kandidatuře do Senátu vidím velikou příležitost jak získat pozici pro pomoc běžným lidem.

2. Každý kdo na Znojemsku žije, ví, co je zde nutností. Nebudu tady opakovat co už bylo milionkrát napsáno a řečeno. Všechno na světě má řešení, jde pouze o to, chtít věci dotahovat do zdárného konce.

3. Všechno souvisí se vším, proto bych se nebála práce v žádném výboru. Pokud bych si přece jen mohla vybrat , byl by to výbor zaměřený na kulturu, lidská práva a petice.

4. Práci senátorky bych se věnovala jednoznačně naplno a jak nejlépe dovedu, abych se mohla nejen svým voličům, ale i ostatním lidem podívat do očí.

5. Asi tak ve dvanácti letech jsem si nad postel nalepila krédo Vladimíra Martince, Československého hokejového reprezentanta, ,,Stokrát můžeš prohrát, ale stokrát vstaneš a jdeš dál“ a to mám v hlavě dodnes. Jak jsem starší tak se držím i kréda Emila Zátopka ,,Když nemůžeš tak přidej!“

Bránit normální život. To chce Železný

Už podruhé, tentokrát v barvách Trikolóry, se o post senátora uchází pětasedmdesátiletý podnikatel Vladimír Železný.

Protože svět se zbláznil. Chci bránit normální život, náš tradiční způsob života, který máme rádi, místo zvnějšku vnucené, kulturně cizí migrace, kterou se i k nám v podobě povinných kvót snaží v nejbližší době vtlačit Evropská unie. Budu bránit hodnoty naší tradiční rodiny místo genderových uchýlených nesmyslů, které se z nestandardních pohlavních orientací snaží vytvořit dominantní složku vlivu ve společnosti.

V Senátu budu usilovat o zrušení kvót na vysazování vinic, které zvýhodňují západní producenty vína v EU a nutí nás nesmyslně dovážet dvě třetiny naší spotřeby vína. Budu usilovat o srovnání dotační politiky, kterou nám vnutila Evropská unie a která dramaticky znevýhodňuje našeho zemědělce.

Za palčivý problém Znojemska, považuji rozevírající se propast mezi průměrnými výdělky na Znojemsku a výdělky v oblasti Brna nebo jinde. Budu iniciovat vznik státního fondu, který podpoří rozvoj regionů, které vstupem ČR do Evropské unie utrpěly.

V zemědělském, to je, podle mne, jedna z klíčových oblastí rozvoje naší republiky a také našich vztahů s Evropskou unií. Také je to ale problematika, která se bytostně týká Znojemska. A navíc jsem vinař.

Mám zkušenost ze své bývalé senátorské i poslanecké funkce. Vím, že mi bude moje rodina opět spolehlivou oporou.



Je to biblický citát: Jsme jako olivy. To nejlepší vydáváme, teprve když jsme drceni.