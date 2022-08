Aplikaci pro lepší vzájemné plánování oprav nyní představitelé znojemské radnice testují. Do plného provozu ji hodlají uvést do podzimu. „Prakticky to bude vypadat tak, že pokud budeme mít naplánovanou opravu určité ulice, vodaři, plynaři či energetické společnosti se k nám podle potřeby připojí a stejně tak naopak. Pokud budou mít tyto firmy v plánu stavební investice v určité lokalitě, budeme díky dlouhodobému plánu počítat s navazujícími pracemi z naší strany,“ popsal starosta Znojma Jakub Malačka.