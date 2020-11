Má na to kvalifikaci, dřív než se stala profesionální geoložkou vystudovala totiž zdravotní školu. „Vždycky jsem chtěla být sestřičkou, studiem na střední zdravotní škole v Brně jsem si tak vlastně splnila svůj dětský sen. Lákala mě intenzivní medicína, kde se bojuje o život, proto jsem zvolila specializaci na ARO. Nejdříve jsem pracovala v nemocnici Brně a později ve Znojmě,“ vysvětlila dobrovolnice Pavelková.

Její profesní dráhu zdravotní sestry ale vzápětí zkřížil další zájem, geologie. Tu začala dálkově studovat už při zaměstnání v brněnské nemocnici. „Bylo to v rodině. Oba rodiče totiž kdysi vystudovali geologii. Chodili jsme spolu na procházky a po celém Znojemsku jsme hledali a sbírali kameny i vltavíny. Pětileté magisterské studium geologie jsem dokončila ještě v Brně,“ popsala.

Nyní už zhruba půl druhého roku pečuje na plný úvazek o kamenné poklady Jihomoravského muzea ve Znojmě jako kurátorka geologických sbírek. Stará se o minerální horniny, vltavíny, fosilie i historické kolkované cihly. Organizuje přednášky i výstavy, pomáhá badatelům, pracuje na publikacích.

Když přišla koronavirová krize a znojemská nemocnice potřebovala pomoc, usměvavá matka dvou malých dětí neváhala a přihlásila se jako dobrovolnice. „Viděla jsem, že v nemocnici jde do tuhého. Tak jsem si řekla, že prostě musím pomoct. Spojila jsem se přímo s vrchní sestrou a vstříc mi vyšla i ředitelka muzea Vladimíra Durajková, která mi umožní neplacené volno vždycky, když mě v nemocnici potřebují,“ ocenila dobrovolnice, která nyní střídavě pracuje v muzeu i v nemocnici.

S dvěma dětmi předškolního věku jí pomáhá i rodina. „Manžel pracuje na směny a když nám to nevychází postarají se o děti rodiče. Děti k nim navíc chodí rády,“ vyzdvihla Pavelková.

Obavy z nákazy v přímém kontaktu s covidově nemocnými pacienty Tereza Pavelková nemá. „Sama jsem si tím onemocněním prošla, na konci října jsme byli doma v karanténě všichni. Byla jsem rozhodnutá jít pomáhat do nemocnice už předtím a tohle byl vlastně další bod k dobru, kdy jsem si říkala, že bych už vůči viru měla být imunní. Navíc na covidovém ARO se pečlivě dbá na vysokou míru ochrany, je také oddělené od necovidových pacientů v přízemí budovy,“ zdůraznila.

Pavelková má na starosti konkrétního pacienta a rozkoukala se prý rychle. „Plno věcí si člověk vybaví jakmile vstoupí zpátky do procesu. Musela jsem se ale seznámit s inovacemi některých přístrojů i s novým prostorem,“ popisuje.

Kolegyně v nemocnici ji uvítali s radostí. „Terezce moc děkujeme za plnohodnotnou pomoc, jako by od nás ani nikdy neodešla. Ale také moc děkujeme Jihomoravskému muzeu za uvolnění Terezky aby nám mohla pomáhat,“ uvedla na facebooku u fotografie Pavelkové v ochranném pracovním skafandru kolegyně Hana Komendová.

Co Pavelkovou překvapilo je skutečnost, že navzdory velkému zatížení funguje mezi zdravotním personálem dobrá nálada a vzájemná podpora. „Sestřičky i lékaři jsou tam ve službě opravdu často. Po noční se vyspí a jdou na denní. Obdivuji, že jsou všichni stále pozitivně naladění, i když jsou unavení. A to přes veškerý nekomfort, především skafandr, ve kterém musí celou směnu pracovat. Navzájem se podporují, mám radost že to funguje,“ podělila se Pavelková.

Nejdůležitější je podle ní, aby lidé vytrvali a dodržovali daná opatření. „Máme zodpovědnost za sebe i ostatní, to je důvod proč vydržet i když je to otrava. To málo co proto můžeme dělat je nosit roušky používat dezinfekci a nejít tak koronaviru naproti. Je důležité abychom se ješt na čas zapřeli a vydrželi,“ apeluje Tereza Pavelková.