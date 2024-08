Kemp Vranovská pláž bude na začátku září hostit seznamovací kurs pro studenty, kteří nastupují do prvních ročníků na Masarykovu univerzitu v Brně. Akce s názvem Předškolovák je podle organizátorů největší celouniverzitní akcí svého druhu.

Na Vranově se koná každoročně a nabízí novým studentům příležitost seznámit se s budoucími spolužáky, získat informace o univerzitním životě a užít si program plný sportovních a kulturních aktivit.

Seznamovací kurz pro budoucí vysokoškoláky s názvem Předškolovák se koná v kempu Vranovská pláž. Snímky jsou z minulých rončíků.

Akce se koná ve dvou termínech, a to od od 1. do 4. a od 4. do 7. září. Polovina míst je již obsazená, zájemci o účast mohou využít rezervační systém na webu Predskolovak.

Podobné setkání pořádají i ostatní brněnské univerzity, seznámit se s budoucími spolužáky tak mohou i ti, co nastupují do prvního ročníku Vysokého učení technického nebo Mendelovy univerzity.

Vysoké učení technické má podobnou akci od 22. do 25. a od 25. do 28. srpna. A následuje termín pro Mendelovu univerzitu, studenti se potkají od 29. srpna do 1. září.