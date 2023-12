Od pátku 15. prosince láká k bruslení nová ledová plocha na kluzišti v Sokolské ulici. První den dopoledne zůstal zatím led prázdný, ale využívat ho mohou například školy v hodinách tělocviku. Bylo tomu tak i v minulých letech. Zájemci mohou obout brusle každý den od osmi ráno do osmi večer. V provozu je také služba v podobě nabroušení bruslí.

Kluziště ve znojemské Sokolské ulici je otevřené od pátku 15. prosince. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Loni mohli lidé ve Znojmě vyrazit za bruslením pouze na umělou plochu v centru města nebo v omezených hodinách pro veřejnost na zimní stadion. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce kluziště v Sokolské. Město do ní investovalo více než šest milionů korun. „Za dalších téměř 2,7 milionů korun upravila Správa nemovitostí města Znojma okolí kluziště, položená je zámková dlažba a opravené jsou mantinely a jejich ukotvení,“ sdělili zástupci města prostřednictvím webu Sportoviště Znojmo.

Vzniklo univerzální sportoviště, které bude sloužit klubům a sportovcům i v létě. Pro trénink a svoje sportovní vyžití zde najdou prostor třeba hráči korfbalu, pozemního hokeje nebo florbalu. O opravách Deník již informoval.

Za vstup si lidé nepatrně připlatí. „Bruslení nově vyjde na sedmdesát korun, důchodci nad pětašedesát let zaplatí padesát korun, děti do šesti let mají bruslení zdarma. Levnější vstupné mají držitelé předplatitelských karet, zaplatí šedesát korun. Pro školy platí zvýhodněné skupinové vstupné,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Zájemci mohou k bruslení využít i umělou plochu na Horním náměstí. Tam je bruslení zdarma. Aktuální informace ke kluzištím naleznou zájemci na webu městských sportovišť.