V upravených podmínkách začíná svým čtenářům sloužit znojemská Městská knihovna. Otevřená budou od úterý všechna oddělení vyjma studovny a čítárny. Vracení a půjčování knih bude podléhat opatřením proti šíření koronaviru.

Ilustrační snímek. Knihy v knihovně | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Knihy se budou vracet přes bariéru v konferenčním sále a půjdou do třídenní karantény, než se vrátí do regálů. Knihovna má dostatek nových knih nebo těch, které nebyly před epidemií vypůjčené,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková. Oddělení pro dospělí i dětské oddělení bude otevřené od úterý do pátku od půl deváté ráno do pěti odpoledne. Studovna zůstane prozatím uzavřená.