Objednávky přijímají pracovníci knihovny telefonicky na čísle 515 224 346 nebo na e-mailu vydejknih@knihovnazn.cz. Po uložení knih do výdejního boxu obdrží čtenář výzvu k vyzvednutí na e-mail nebo telefon, kde bude kód potřebný k otevření schránky a lhůta, dokdy je třeba zásilku vyzvednout. Otevření je možné i pomocí QR kódu. „Lhůta pro vyzvednutí je od okamžiku jeho vložení tři dny. Služba zatím funguje ve zkušebním režimu. Na základě zkušeností budeme případně lhůty upravovat,“ doplnila Sikorová.

Ve Znojmě funguje unikátní bibliobox: čtenáři nyní mohou knihy vrátit kdykoliv

Objednávky jsou limitovány velikostí jednotlivých schránek. „Může se tedy stát, že větší dokumenty, jako třeba společenské hry, nebude možné do schránky uložit. V takovém případě budeme čtenáře kontaktovat,“ dodala ředitelka.

Výdejní box knih je umístěný v zadní části autobusového nádraží, odkud odjíždí autobusy do Brna a také dálkové linky. „Ve Znojmě žije spousta vysokoškolských studentů, kteří jezdí domů jen na víkendy. Myslím si, že zrovna ti by mohli novou službu znojemské knihovny přivítat. Na otevírací dobu knihovny se pak nemusí ohlížet ani ve chvíli, kdy budou chtít knihu vrátit. U vstupu do knihovny na Zámečnické ulici je totiž umístěný sběrný box, kam lze vypůjčenou knihu či jiný dokument vložit kdykoli nezávisle na provozní době knihovny,“ komentovala znojemská místostarostka Bohumila Beranová.

Celková částka na pořízení boxu byla přes 197 tisíc korun, z toho 105 tisíc zaplatila dotace z ministerstva kultury. Podrobné informace ke službě najdou uživatelé na webu knihovny www.knihovnazn.cz.