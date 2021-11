Důvodem je vysoká doprava přes památkovou zónu Znojma. „Víme, že řidiči osobních aut i náklaďáků si zkracují cestu přes historické centrum města, aby se vyhnuli zácpám na průtahu městem. Díky senzorům na měření dopravy zjistíme přesná čísla i to, kudy do památkové zóny auta vjíždí a také vyjíždí ven. Proto, abychom dokázali na situaci reagovat na základě dat, nikoliv pocitů,“ potvrdil záměr starosta Znojma Jakub Malačka.

Senzory fungují na vlastní baterie, zabudovány mohou být třeba pod dlažební kostkou, aby nenarušily ráz památkového centra. Provozovatel je může libovolně přemisťovat na jiná místa.

Znojemským poslouží k připravované studii dopravy, jejíž součástí mají být i plochy k parkování. „Díky čtyřiadvacetihodinovému měření získáme reálná data, aplikace umožňuje sledování provozu i v on-line režimu. Software je součástí systému,“ dodal Malačka.

Záměr obyvatelé Znojma většinou vítají. „Bydlím na Horním náměstí a mohu jen potvrdit, že lze často vidět nekonečný proud vozidel, jedoucí od Divišova náměstí přes Kovářskou dále. Na druhou stranu do centra prakticky nejezdí městská hromadná doprava, která by mohla počet aut snížit,“ myslí si například Vědomil Vildomec.

Řešení? Třeba obchvat

Jiní obyvatelé namítají, že by přetížený provoz centrem vyřešil léta diskutovaný obchvat Znojmem. Další se obávají třeba omezení parkování, která fungují třeba v Brně. „Není doufám tento průzkum předzvěstí nějakých modrých zón, nebo placeného vjezdu do centra? To by totiž podle mě nebylo úplně v pořádku a to ani v případě realizace parkovacího domu u lázní,“ projevil obavy na sociální síti facebook například Albert Marada.

Podle starosty Malačky zatím žádná konkrétní opatření na základě měření město neplánuje. „Uvidíme podle dat. Pokud by ale byla někde situace neúnosná, budeme se bavit o konkrétních krocích. Zatím potřebujeme znát fakta,“ reagoval starosta.

Jedním z míst, kam plánuje radnice senzory umístit je Horní náměstí na výjezdu do Kovářské ulice a Komenského náměstí, kudy míří řidiči na kruhovou křižovatku, aby se vyhnuli zácpám na průtahu Sokolskou a Havlíčkovou ulicí.

Monitorovací systém si město pronajme od specializované firmy na tři roky. Včetně softwaru s mapovým podkladem a on-line sledováním vyjde městskou kasu na zhruba tři sta tisíc korun.