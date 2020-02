„Mezi vystupujícími bude například Ben Cristovao, Pokáč, Mucha, David Stypka, Prago Union, Katarzia, Pískomil se vrací, Royal Gipsy, Cimbal Band a samozřejmě David Koller s kapelou. Ten se navíc návštěvníkům předvede také jako DJ a přiveze ochutnat i svoje vlastní víno,“ sdělil promotér Roman Helcl.

Role moderátorek se zhostí Ester Geislerová s Johanou Ožvold. „V podstatě celý život jezdím po festivalech a za ty roky vím, co se mi na nich líbí a co ne. A všechny tyto zkušenosti a postřehy hodlám s mým týmem zúročit na Kollerfestu. Kromě výběru hudby, která je na prvním místě, je pro vystupující a diváky důležité i místo. Proto jsme vybrali Vranov s krásným okolím, navíc kousek od místa, kde nyní žiju,“ přiblížil Koller.

Podle Kollerova manažera Tomáše Staňka ovlivní místo pořádání také to, co se bude na akci servírovat k jídlu. „Gastronomie je něco, za čím lidé cestují z daleka. My jim chceme nabídnout kromě hudebního zážitku i zážitek gastronomický. Tedy jídlo místních kuchařů a potraviny zdejších farmářů. David Koller slíbil, že přiveze víno z vlastní vinice,“ naznačil Staněk. Pořadatelé chystají také program pro děti.

Kollerfest se uskuteční 22. a 23. května na Vranovské přehradě.